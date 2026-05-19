Путин прибыл в Китай с двухдневным визитом

Президент России Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом, продолжительность которого составит два дня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

Поездка российского лидера приурочена к 25-летию подписания основополагающего для связей двух стран Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Основная рабочая часть программы намечена на завтра, 20 мая.

Среда для российской делегации начнется с торжественной церемонии встречи, которая будет организована на центральной площади Пекина Тяньаньмэнь. Затем в Доме народных собраний состоятся переговоры Президента РФ и Председателя КНР Си Цзиньпина.

Как отмечала ранее пресс-служба Кремля, два лидера планируют обсудить актуальные вопросы двусторонних отношений, включая пути дальнейшего углубления всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия между государствами, а также обменяться мнениями по основным международным и региональным проблемам.

По итогам переговоров запланировано подписание совместного заявления на высшем уровне и некоторых двусторонних межправительственных, межведомственных и прочих документов. По итогам встречи Пути и Си сделают заявления для СМИ. Позднее они примут участие в церемонии открытия перекрестных Годов российско-китайского сотрудничества в области образования.

Российский лидер также проведет отдельные переговоры с Премьером Государственного совета КНР Ли Цяном и встретится с китайским инженером Пэн Паем, который в детском возрасте встречал Президента РФ во время его первого визита в Китай в 2000 году.

Вечером 20 мая будет организован торжественный прием от имени Си Цзиньпина, а заключительной частью рабочей программы станет беседа Владимира Путина и Председателя КНР за чаем. «<...> разговор за чаем двух лидеров – это мероприятие, можно сказать, одно из самых важнейших в ходе визита. И мы, как я надеюсь, и наши китайские друзья заинтересованы в том, чтобы это чаепитие продолжалось как можно дольше», – пояснял ранее помощник Президента РФ Юрий Ушаков (цитата по ТАСС).