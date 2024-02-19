Путин исключил из набсовета Роскосмоса генерала Суровикина

Сергей Суровикин

Фото: пресс-служба Министерства обороны РФ

Президент России Владимир Путин своим указом исключил бывшего главнокомандующего Воздушно-космических сил РФ генерала армии Сергея Суровикина из наблюдательного совета госкорпорации «Роскосмоса». Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Из состава наблюдательного совета Роскосмоса также исключен генеральный директор Фонда перспективных исследований Андрей Григорьев.

При этом в состав набсовета госкорпорации введены командующий Космическими войсками — заместитель главкома ВКС РФ генерал-полковник Александр Головко и председатель научно-технического совета Военно-промышленной комиссии РФ — заместитель председателя комиссии ВПК генерал-лейтенант запаса Андрей Тюлин.

Upd. (22.00): В конце августа прошлого года Сергей Суровикин был заменен на посту главкома Воздушно-космических сил начальником Главного штаба ВКС Виктором Афзаловым. Летом он долгое время не появлялся на публике после попытки мятежа, организованной частной военной компанией «Вагнер» погибшего впоследствии Евгения Пригожина. Западные СМИ писали о допросах и даже задержании генерала.

Четвертого сентября журналистка Ксения Собчак в Telegram-канале опубликовала фотографию Суровикина с супругой, прогуливающихся по Москве. Позднее в Сети появились снимки с ним, сделанные в алжирском городе Оране. Источники «Известий» и «Коммерсанта» подтвердили визит Суровикина в Алжир.