Генерала Суровикина заметили в Алжире

Сергей Суровикин

Фото: пресс-служба Министерства обороны РФ

Генерал армии Сергей Суровикин в составе делегации Министерства обороны РФ побывал в алжирском городе Оране. Фотографии с ним появились на странице мечети Абд аль-Хамида бен Бадиса (Великой мечети) в социальной сети Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена).

«Высокопоставленная российская делегация посетила Великую мечеть, гостей принял имам», — отмечается в сообщении, размещенном на странице мечети.

Какие-либо дополнительные подробности визита российской делегации не приводится. О участии Суровикина в нем накануне рассказал Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ».

Upd. (18.15): На снимках из мечети на генерале бежевая одежда без знаков различия. На выложенном ранее фото встречи Суровикина и других членов делегации с представителями военного руководства Алжира он также одет в гражданскую одежду. По мнению ««ВЧК-ОГПУ», это может подтверждать его увольнение с действительной службы.

Издание РБК 22 августа со ссылкой на источники рассказало об отставке Сергея Суровикина с поста главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ. На следующий день, 23 августа, РИА Новости проинформировало о назначении на эту должность начальника Главного штаба ВКС Виктора Афзалова.

Суровикин не появлялся на публике после попытки мятежа, организованной частной военной компанией «Вагнер» погибшего впоследствии Евгения Пригожина. Западные СМИ писали о допросах и даже задержании генерала. Четвертого сентября журналистка Ксения Собчак в Telegram-канале опубликовала фотографию Суровикина с супругой, прогуливающихся по Москве.

Позднее, 6 сентября, член Комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин заявил, что Суровикину нашли «неплохую» должность в структурах СНГ. Издание EADaily 10 сентября написало, что генерал назначен главой Координационного комитета СНГ по вопросам ПВО.