Источники «Известий» и «Коммерсанта» подтвердили визит Суровикина в Алжир

Генерал армии Сергей Суровикин действительно находится в Алжире вместе с делегацией Министерства обороны РФ. Об этом со ссылкой на источники написали газеты «Известия» и «Коммерсантъ».

По информации собеседника «Ъ», участие генерала в визите российской делегации в североафриканскую страну связано с тем, что Москва «придает большое значение в осуществлении внешней политики восточному направлению».

По мнению источника «Коммерсанта», это доказывает, что «в верхних эшелонах российской власти сохранилось доверие к Суровикину». Он также предполагает, что генерала могут назначить «на должность, которая будет иметь отношение к работе в восточном направлении».

В свою очередь источник «Известий» заявляет, что Суровикин находится в Алжире в качестве почетного гостя, без должности.

По словам этого человека, «официально это не военный визит, а межправительственная встреча, в ходе которой предлагают системы вооружения». Среди участников делегации есть офицеры, которые сами применяли это оружие в ходе специальной военной операции.

Upd. (21.49): Ранее «Татар-информ» сообщал, что генерала Суровикина заметили в алжирском городе Оране. Фотографии с ним появились на странице мечети Абд аль-Хамида бен Бадиса (Великой мечети) в социальной сети Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена).