Путин и Шольц обсудили итоги третьего раунда российско-украинских переговоров

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом передает пресс-служба Кремля.

Лидеры обсудили варианты политико-дипломатических усилий, в частности итоги третьего раунда российско-украинских переговоров, в контексте развития ситуации вокруг спецоперации по защите Донбасса.

Также стороны уделили внимание гуманитарным аспектам обстановки на Украине и в самопровозглашенных республиках. Путин информировал Шольца о мерах по организации гумкоридоров для вывода мирных жителей из районов военных столкновений и попытках боевиков националистических формирований препятствовать безопасной эвакуации людей.

Лидеры условились продолжить контакты на различных уровнях.

Первый раунд российско-украинских переговоров состоялся 28 февраля в Гомельской области Беларуси, второй – в Беловежской пуще. В рамках второго раунда делегации договорились о создании гуманитарных коридоров для эвакуации мирного населения, однако украинская сторона не соблюдала данный пункт соглашения. На встрече 7 марта российская делегация поставила перед украинской делегацией ребром вопрос о гуманитарных коридорах, заявил помощник Президента РФ Владимир Мединский.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.