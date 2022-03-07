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Политика
7 марта 2022  21:54

Мединский: Украинская сторона заверила, что гуманитарные коридоры откроются завтра

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Российская делегация поставила перед украинской делегацией ребром вопрос о гуманитарных коридорах. Об этом после завершения третьего раунда переговоров с Украиной рассказал глава делегации РФ, помощник Президента Владимир Мединский.

Он отметил, что сегодня стороны долго обсуждали эту проблему. На предыдущей встрече делегации договорились организовать гумкоридоры для эвакуации мирного населения, но они «абсолютно не работали по причине неисполнения украинскими вооруженными силами на местах распоряжения их командования и их администрации», подчеркнул Мединский. 

«Мы поставили вопрос ребром, — заявил он. — Надеемся, что начиная с завтрашнего дня эти коридоры заработают. Украинская сторона дала нам в этом свои заверения». 

По словам главы российской делегации, продолжилась дискуссия по политическим и военным аспектам, но она идет непросто.

#спецоперация на Украине #владимир мединский
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