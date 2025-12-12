news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Политика 12 декабря 2025 14:37

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию с замороженными в Европе российскими активами

Читайте нас в
Телеграм

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Ашхабаде обсудили ситуацию с замороженными в Европе российскими активами. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам Пескова, речь шла о стремлении Европейского Союза устроить «грандиозное жульничество» с активами РФ.

После завершения беседы в широком формате она продолжилась в узком. Прождав около 40 минут, к разговору лидеров России и Турции присоединился Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф.

Перед началом переговоров Эрдоган и находящийся в Туркменистане в составе российской делегации Раис Татарстана Рустам Минниханов поприветствовали друг друга.

Российская делегация участвует в работе Международного форума мира и доверия, проходящего в Туркменистане. Рустам Минниханов прибыл в Ашхабад накануне вечером.

Страны Евросоюза, Канада, Соединенные Штаты и Япония заморозили активы России в размере около 300 млрд долларов после начала специальной военной операции в феврале 2022 года. Более 200 млрд евро заморожены на бельгийской площадке Euroclear.

Euroclear и власти Бельгии выступают против конфискации российских активов, напоминая о рисках. Владимир Путин ранее заявлял, что возможная конфискация российских резервов приведет к резкому снижению доверия к еврозоне и фактически станет присвоением чужой собственности.

читайте также
Минниханов и Эрдоган поприветствовали друг друга перед встречей лидера Турции с Путиным
Центробанк подал иск к Euroclear в Арбитражный суд Москвы из-за заморозки активов
Центробанк подал иск к Euroclear в Арбитражный суд Москвы из-за заморозки активов
#Владимир Путин #Тайип Реджеп Эрдоган
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Путин: страховые пенсии по старости проиндексируют на 7,6% с 1 января

Путин: страховые пенсии по старости проиндексируют на 7,6% с 1 января

11 декабря 2025
«Это не повтор 1980-х»: зачем Путин запускает масштабную перестройку экономики

«Это не повтор 1980-х»: зачем Путин запускает масштабную перестройку экономики

12 декабря 2025