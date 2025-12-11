news_header_top
Общество 11 декабря 2025 22:12

Рустам Минниханов прибыл в Туркменистан для участия в Форуме мира и доверия

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис РТ Рустам Минниханов прибыл в Ашхабад для участия в Международном форуме мира и доверия. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

«Рабочий день в Казани закончился. Начинается рабочая поездка в Туркменистан. Рустам Минниханов прибыл в Ашхабад. Завтра он в составе российской делегации, которую возглавит Президент России Владимир Путин, примет участие в Международном форуме мира и доверия», – пишет Галимова.

Видео: Telegram-канал Лилии Галимовой

#Рустам Минниханов #Туркменистан #татарстан и туркменистан
