Рустам Минниханов прибыл в Туркменистан для участия в Форуме мира и доверия

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис РТ Рустам Минниханов прибыл в Ашхабад для участия в Международном форуме мира и доверия. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

«Рабочий день в Казани закончился. Начинается рабочая поездка в Туркменистан. Рустам Минниханов прибыл в Ашхабад. Завтра он в составе российской делегации, которую возглавит Президент России Владимир Путин, примет участие в Международном форуме мира и доверия», – пишет Галимова.

Видео: Telegram-канал Лилии Галимовой