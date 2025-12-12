Путин анонсировал новые инвестпроекты российских компаний в Туркменистане

Президент России Владимир Путин

Российские компании планируют реализовывать в Туркменистане новые инвестиционные проекты. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин, выступая на проходящем в Ашхабаде Международном форуме мира и доверия, сообщает пресс-служба Кремля.

«Российские компании настроены на осуществление всё новых инвестиционных проектов на туркменистанском рынке, крепнет сотрудничество в энергетике, транспорте, в других отраслях», – подчеркнул Владимир Путин.

По данным, которые привел Президент России, за десять месяцев текущего, 2025 года товарооборот между двумя странами уже вырос на 35%. Это заметно больше, чем за весь предыдущий год, уточнил он.

Владимир Путин также напомнил, что при активном участии России и Туркменистана воплощаются в жизнь масштабные многосторонние экономические инициативы, в том числе на Каспийском море и в Центральной Азии. Помимо прочего, ведется прокладка магистрального транспортного коридора «Север – Юг».

Кроме того, Путин добавил, что поступательно развиваются двусторонние межрегиональные контакты, растут обмены в культурно-гуманитарной и образовательной сферах. Так, в России обучаются более 54 тыс. студентов из Туркменистана.

В целом, по оценке российского лидера, стратегическое партнерство России и Туркмении «успешно развивается в духе дружбы и добрососедства». Оно служит ярким примером того, как должны выстраиваться по-настоящему честные, открытые и взаимовыгодные отношения между государствами в новую эпоху многополярного мира, убежден политик.

Владимир Путин поблагодарил руководство Туркменистана и лично Президента страны Сердара Бермухамедова за радушие и гостеприимство. «Еще раз хочу поздравить всех с Международным днем нейтралитета и Днем нейтралитета Туркменистана», – заключил он.

В состав российской делегации, принимающей участие в работе Международного форума мира и доверия, входит Раис Татарстана Рустам Минниханов. Он прибыл в Ашхабад накануне вечером.