Минниханов и Эрдоган поприветствовали друг друга перед встречей лидера Турции с Путиным

Раис Татарстана Рустам Минниханов и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поприветствовали друг друга перед переговорами турецкого лидера с Президентом России Владимиром Путиным в Ашхабаде на полях международного форума.

Об этом сообщила, выложив соответствующее видео, руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова. Она также привела турецкое приветствие, записанное кириллицей: «Мерхаба!»

Рустам Минниханов также принял участие в переговорах российского лидера с Президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Российская делегация участвует в работе Международного форума мира и доверия, проходящего в Туркменистане. Рустам Минниханов прибыл в Ашхабад накануне вечером.

Видео: t.me/galimovatatarstan.