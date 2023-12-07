Путин: Европейские юрисдикции сейчас работают по принципу «свой — чужой»

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Европейские юрисдикции, прежде считавшиеся тихими гаванями для бизнеса, сейчас работают по принципу «свой – чужой» – они не гнушаются обобрать компании и заблокировать его активы. Об этом Президент РФ Владимир Путин сказал на пленарном заседании 14-го инвестиционного форума ВТБ «Россия зовёт!», который стартовал сегодня в Москве.

«Западные элиты дошли до отмены самих принципов рыночной экономики, о которых они так любят говорить <...> Их усилиями перечеркнуты, казалось, некоторые незыблемые постулаты. Например, право собственности, – привел пример российский лидер. – Европейские юрисдикции, которые еще недавно считались безопасными, тихими так называемыми гаванями, фактически перестали ими быть. Теперь здесь работает принцип «свой – чужой», как в военных самолётах, где чужого можно обобрать, оставить ни с чем, а его активы, компании, предприятия можно заблокировать, отнять и даже ликвидировать в результате диверсий».

Он напомнил участникам пленарного заседания ситуацию с российскими газопроводами «Северный поток» и «Северный поток – 2».