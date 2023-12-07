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Политика 7 декабря 2023 17:05

Путин: Европейские юрисдикции сейчас работают по принципу «свой — чужой»

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Путин: Европейские юрисдикции сейчас работают по принципу «свой — чужой»
Фото: скриншот трансляции

Европейские юрисдикции, прежде считавшиеся тихими гаванями для бизнеса, сейчас работают по принципу «свой – чужой» – они не гнушаются обобрать компании и заблокировать его активы. Об этом Президент РФ Владимир Путин сказал на пленарном заседании 14-го инвестиционного форума ВТБ «Россия зовёт!», который стартовал сегодня в Москве.

«Западные элиты дошли до отмены самих принципов рыночной экономики, о которых они так любят говорить <...> Их усилиями перечеркнуты, казалось, некоторые незыблемые постулаты. Например, право собственности, – привел пример российский лидер. – Европейские юрисдикции, которые еще недавно считались безопасными, тихими так называемыми гаванями, фактически перестали ими быть. Теперь здесь работает принцип «свой – чужой», как в военных самолётах, где чужого можно обобрать, оставить ни с чем, а его активы, компании, предприятия можно заблокировать, отнять и даже ликвидировать в результате диверсий».

Он напомнил участникам пленарного заседания ситуацию с российскими газопроводами «Северный поток» и «Северный поток – 2».

Утечки на газопроводах произошли 26 сентября 2022 года. Сейсмологи сделали вывод, что на трубопроводах были устроены взрывы. В начале июня спецслужбы Германии вышли на след украинского подрывника, но не смогли подтвердить, что киевские власти знали о планах совершить диверсию. При этом лауреат Пулитцеровской премии, публицист Сеймур Херш в начале февраля 2023 года опубликовал статью, в которой написал, что взрывчатку под «Северные потоки» заложили водолазы ВМС США во время учений BALTOPS 22 в июне 2022 года, а в сентябре трубопроводы были подорваны сигналом, поданным с помощью сброшенного с норвежского самолета радиобуя.
#Владимир Путин
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