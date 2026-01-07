Путешествие по Средневековью, часть 5: Елабуга, Чертово городище и татарский некрополь

В очередной исторической поездке по Татарстану лекторий «Миллиард.Татар» вместе с друзьями из «ПутеШествий с историей» побывал в Елабуге, где познакомился со средневековой и купеческой историей города, посетив местные музеи и старый татарский некрополь.





Экскурсию по старому татарскому некрополю и историческим местам Елабуга провел генеалог и краевед Ленар Мифтахов, а об истории городища нам рассказали сотрудники Елабужского государственного музея-заповедника.

Чертово или Елабужское городище

Это городище расположено на высоком мысу, где река Тойма впадает в Каму. В древности здесь находилось поселение финно-угорских народов. В X–XII веках эти территории заняли булгары, выстроившими здесь каменно-деревянную крепость.

Древние булгары, одни из предков современных татар, пришли на эти земли с Предкавказья и приазовско-донских степей и с легкостью завоевали местные племена. Таким образом была основана Волжская Булгария. Государство славилось своими большими городами, такими как Биляр, Булгар, Сувар, Джукетау, Елабуга.

Елабуга была форпостом, защищавшим государство с северной и северо-восточной стороны. По одной из версий, слово «Чертово» произносится через «е» – от слова «черта», то есть, в данном случае, граница. В дальнейшем по указу русского царя на территории Елабужского городища был основан мужской Троицкий монастырь, который просуществовал почти 150 лет. Служки монастыря и монахи жили под горой в районе Подмонастырской слободы. Сейчас в этом районе расположился частный сектор, который сохранил название «Подмонастырка».

Раскопки на местности производились и в давние времена. Интересно и то, что исследования на месте городища и реставрационные работы на Тысячелетней башне были инициированы отцом великого русского художника Ивана Шишкина – елабужским купцом, антропологом и городским головой Иваном Васильевичем Шишкиным (1792–1872).

Самые масштабные раскопки прошли в 1993 году под руководством Альфреда Хасановича Халикова. Именно тогда был обнаружен каменный фундамент крепости. Оказалось, что в своей основе она была квадратной, по углам располагались круглые полубашенки, а одна треугольная полубашенка направлялась в сторону Мекки. Это было древнее мусульманское сооружение, которое сейчас называют «Ак мәчет» («Белая мечеть»).

В ходе археологических раскопок 2015 года было также получено много интересных материалов, охватывающих исторический период от VI века до н.э. до VIII века н.э. – более двух тысяч фрагментов керамики и 96 находок ананьинской, именьковской и болгарской культур, а также материалы периода ХVII-ХVIII веков. Среди интересных находок можно выделить бронзовую печать ХVII века. На ней изображена библейская сцена, где царь Соломон судит двух женщин, претендующих на роль матери младенца. Комплекс найденных артефактов также подтвердил 1000-летний возраст Елабуги.

Древняя или Тысячелетняя башня Елабужского городища – это остатки булгарской крепости и мечети. Башня и крепость выполняли сразу несколько функций: оборонительную (дозорную), духовную, караван-сарай (приплывающие купцы могли оставить здесь свой товар и не волноваться о его сохранности).

Кладка камней башни сегодня отличается. Можно заметить две ярко выраженные линии – передняя часть с оконными проемами остается в своем первозданном виде, а задняя была отреставрирована и достроена более 150 лет назад Иваном Васильевичем Шишкиным.

Городские легенды и елабужский змей-оракул

Существует множество легенд о происхождении названия города. Согласно одной из них, две с половиной тысячи лет назад на территории современного Татарстана произошло 9-балльное землетрясение. В результате в самом центре Камы образовался огромный каменистый порог или подводный камень, который мешал судоходству – проплывающие корабли натыкались на препятствие и терпели крушения. Это место прозвали злым, недобрым или гиблым, отсюда и название городища – Чертово.

Подводный камень своей формой напоминал голову быка, и его прозвали «Ала бугай» – «Злой бык». Согласно второй версии, в Каме водилось много рыбы, а именно – окуней, которые на татарском языке называются «алабуга».

Третья версия происхождения названия города утверждает, что «Елабуга» – слово финно-угорского происхождения, означающее «пенная/молочная река»: камская вода у берегов пенилась и приобретала белесый цвет.

Купеческая Елабуга XVIII века и создание татарской махалли

Поскольку на протяжении 200 лет Елабуга была русским селом, очевидно, что татарской инфраструктуры здесь не было. А когда в 1780 году она получила статус уездного города, перспективы социального роста появились не только у местных крестьян, но и у жителей близлежащих населенных пунктов. Так крестьяне, которые записывались в мещане, и купцы становились жителями города.

В 1794 году пять братьев Альметьевых, служилых татар из деревни Старый Юраш, также записались во вторую гильдию елабужских купцов, количество которых долгое время оставалось небольшим. Именно братья Альметьевы внесли большой вклад в возрождение в Елабуге ислама и создание татарской махалли, которая пережила советскую власть и существует по сей день. Сейчас она находится в Соборной мечети.

Татарская махалля достаточно быстро разрасталась, и уже в начале XIX века татары составляли около 10 процентов купеческо-мещанской прослойки Елабуги. Среди крестьян их также было очень много, но они не считались городским населением. Первым делом татары выбрали имамов. Имена первых из них неизвестны, но в 1839 году из деревни Кудашево нынешнего Агрызского района в этом качестве был приглашен Ахмед-Сиддик Фатхуллович Масагутов. Как раз тогда же городничим стал Иосиф Ерлич – католик, участник Отечественной войны 1812 года. К татарам он относился достаточно хорошо, поэтому при разработке второго генерального плана города предусмотрел место и под мечеть, и под татарское кладбище, и под татарскую слободу. А в 1845 году избранный елабужскими купцами и мещанами имам становится при его содействии указным муллой.

Указной мулла – это не просто хазрат, а имам, признанный властями и имеющий право вести метрические книги, то есть записи актов гражданского состояния прихожан. Указного муллу утверждало Вятское губернское правление, потому что после получения статуса уездного города Елабугу перевели из состава Казанского уезда в новообразованный Елабужский.

Самый старый из найденных камней установлен коллежскому регистратору Исмагилу Еникееву

Изюминкой путешествия в Елабугу стала экскурсия старшего научного сотрудника Елабужского государственного музея-заповедника Ленара Мифтахова по мусульманскому кладбищу. Он и его единомышленники активно работают над его благоустройством.

Считается, что Старое татарское кладбище было заложено в соответствии со вторым генеральным планом Елабуги, утвержденным 29 марта 1846 года лично Николаем I. Но, вероятнее всего, некрополь на этом месте появился раньше – приблизительно в 1820-е годы. Тем не менее, отметил Мифтахов, самый старый из найденных на нем камней находится на Мазаре татарских мурз (Морзалар мазарлыгы) и относится к 1865 году. Он установлен татарскому князю, коллежскому регистратору Исмагилу Еникееву, который служил в Елабужском уездном казначействе.

Надо отметить, что на кладбище выявлено лишь 11 надмогильных памятников XIX века. Дело в том, что установка камней в то время была дорогим удовольствием. Большая часть здешних камней, имеющих культурную и историческую ценность, относится к началу ХХ века, когда их установка стала более доступной. Например, согласно метрической книге Соборной мечети г. Елабуга, в 1915 году в городе умерли 33 мусульманина, а на кладбище за этот год выявлено три памятника, т.е. тогда надмогильные камни ставились уже на каждой десятой могиле. Тем не менее, большинство елабужан продолжали отмечать местоположение захоронений близких для них людей обычными камнями, на которых не было ни имен, ни дат.

Также краевед обратил внимание слушателей на то, что если сегодня могилы идут ровными рядами, то раньше было не так. У жителей городов и деревень на кладбищах были свои родовые углы, а когда кладбище заполнялось, приходилось искать свободные места. По этой причине в старой части елабужского кладбища могилы разных эпох находятся рядом друг с другом.

Мастеров по изготовлению надмогильных камней у татар называли катибами. Относительная доступность памятников для елабужан в начале ХХ века связана с именем талантливого и работящего катиба (каллиграфа) из деревни Морты Ахметзакира аль-Мортыви (1874–1939). Руке этого мастера на кладбище принадлежит около 30 камней. Все работы катиба легко узнаваемы по аккуратно выведенному почерку, грамотности и мастерству. Как правило, на камнях он оставлял врезные надписи (уйма язылу), но умел делать и рельефные буквы (күпертмә язылу). Аль-Мортыви происходил из культурной и образованной семьи сельских имамов, а сам был муэдзином Первой Соборной мечети д. Морты.

В середине некрополя камни XIV века, а вокруг – уже XIX века

На кладбище имеется и Купеческий мазар (Сәүдәгәрләр мазарлыгы) – место, где сконцентрировано большое количество могил елабужских купцов и мещан. Татарская махалля Елабуги начала формироваться в конце XVIII века переселенцами из разных мест, у которых имелись различия в том, каком образом устанавливать камни – где-то их ставили поперек могил, а где-то вдоль. В Елабуге привезенные ими традиции смешивались и переплетались, но сами могилы копались в четком соответствии с предписаниями ислама, и их ориентация имеет незначительные отклонения от нормы.

Также интересно то, что старые татарские могилы не имеют оград. По словам краеведа, в прошлом установка оград было очень редким явлением. Традиция ставить на могилу памятник и огораживать ее появилась у татар, впрочем, как и у русских, только во второй половине ХХ века.

Одним из примечательных камней Старого татарского кладбища является памятник 1866 года, отличающийся и материалом, и техникой исполнения: он более грубый и массивный и установлен вдоль, а не поперек, могилы купца Гайсы Мазитова. Последний был сыном купца Мурзакая Мазитова, переселившегося в конце XVIII века из деревни Татарский Тоймобаш современного Алнашского района Удмуртии. Сын Гайсы Мазитова вошел в историю города под именем Ахметгарей Гайсин. До революции ему принадлежала гостиница на улице Казанская (сейчас в этом здании располагается Пенсионный фонд).

Многим надмогильным камням ушедшей эпохи требуется реставрация. Елабужский государственный музей-заповедник планирует в 2026 году приступить к их реставрации и построить аллеи на некоторых участках кладбища.

Фото: «Миллиард.Татар»

