Путешествие по Средневековью, часть 3: Чуру-Барышевское и Тетюшское городища

Булгарское чугунно-литейное производство

Чуру-Барышевское городище периода Волжской Булгарии XI–XIV веков было открыто и впервые описано еще в XIX веке исследователем И. А. Изноковым, который со слов местных жителей написал: «Где-то вот в этой стороне расположен городок». Впервые стационарно городище изучается в 1949 году экспедицией Николая Калинина, основоположника Казанской школы археологии. Он дает первые описания системы укреплений, состоящей из вала и двух рвов (она сохранилась до наших дней). Сохранившиеся участки оборонительных сооружений располагались по кругу согласно схеме. Площадь городища составляла 37 700 квадратных метров. К нему примыкало неукрепленное селище большего объема.

Позднее Чуру-Барышевское городище изучалось Равилем Фахрутдиновым, Айратом Губайдуллиным, Альбертом Бурхановым. Группа исторических путешественников знакомилась с местностью, стоя на месте проезда в средневековое городище – об этом нам рассказал Наиль Садриев. Этот проезд был своеобразной формы, его концы образовывали небольшой коридор как дополнительную меру защиты (по А. Г. Губайдуллину).

В ходе археологических исследований на территории городища было локализовано чугунно-литейное производство. Интересно, что такое серьезное производство располагалось не только в крупных городах Волжской Булгарии, но и, таким образом, в небольшом городке, что говорит о том, что он был достаточно развит.

Городище никогда не исследуется полностью

Городище расположено на высоком мысу. В открытом доступе, на сайте «Страна городов» можно рассмотреть 3D-модель этого городища, а также найти монографию Айрата Губайдуллина по фортификации, где можно подробно ознакомиться с реконструкциями, планами, типами проездов в городищах – где-то были мосты, где-то ворота, а где-то даже башни.

Точно неизвестно, какой была оборонительная система на валу городища: возможно, это был частокол, система городней, небольшие срубы или полномасштабные стены. К сожалению для памятника, на территории Чуру-Барышевского городища середины ХХ века ежегодно проводились сельскохозяйственные работы. Но с того времени сильных изменений там не произошло. Все сохранившиеся оборонительные сооружения сохраняются, а с целью отслеживания состояния археологических памятников проводятся мониторинги.

В XIV веке Чуру-Барышевское городище приходит в упадок и уже не восстанавливается. Площадь проведенных работ на нем небольшая, поскольку цель археологии состоит в том, чтобы сохранить памятник в максимальном виде с перспективой изучения в будущем.

В окрестностях Тетюш как минимум 12 стоянок эпохи каменного века

Следующей остановкой участников исторического путешествия по средневековому Татарстану стали Тетюши, а именно – Тетюшское городище II, объект культурного наследия федерального значения.

Тетюшское городище II располагается на высоком берегу Волги. С двух сторон от него крутые овраги, с третьей – река. Это хорошо защищенное место, которое привлекало людей с древнейших времен. В его истории было несколько этапов развития: IX–VIII вв. до н. э., III–VIII вв. н. э. – это период наибольшего расцвета городища, и XI–XIV – золотоордынский период. Находки наиболее позднего периода на местности встречаются вплоть до XVII века.

Городище находится на территории уже современного города Тетюши, оно практически полностью застроено с нескольких сторон. Также поблизости расположены три разновременных тетюшских могильника. Интересно то, что на территории самого Тетюшского городища II зафиксирован четвертый могильник (мусульманский), относящийся к XV – первой половине XVI века.

Но с Тетюшами связаны и другие памятники. Например, известно о как минимум 12 стоянках эпохи каменного века, двух селищах, двух городищах и четырех могильниках на этой территории. В целом город был хорошо заселен уже в период медно-каменного века и затем активно развивался. По пути мы также заехали в два музея – истории Тетюшского края и истории рыболовства Тетюшского края.

Возраст Тетюшского поселения – почти 4000 лет

Как рассказала путешественникам директор Музея истории Тетюшского края Наталья Понедельникова, гора Вшиха, расположенная по правому берегу Волги, является историческим центром города Тетюши. Название горы связано с историей бурлаков – они останавливались у Тетюш, чтобы заняться разными повседневными делами, в том числе помывкой, которая помогала избавиться от кожного паразита.

Примечательно то, что в ходе археологических работ на месте городища был найден горн, в котором плавили металл почти 3 тысячи лет назад. Согласно исследованиям, проведенным на Тетюшском II городище, возраст Тетюшского поселения составляет почти 4 тысячи лет, а средневекового города – более полутора тысяч лет. В то время Тетюши представляли собой крупный торгово-ремесленный центр, а статус города поселению был дарован указом Екатерины II только в 1781 году.

Один из самых ранних древнебулгарских могильников, датируемый VIII веком, располагается также в Тетюшском районе, а именно в селе Большие Тарханы. Здесь же была одна из ранних (100–35 тыс. лет до н. э.) стоянок первобытного человека на территории Татарстана – в урочище «Красная Глинка».

Развитие территории района происходило постепенно на протяжении многих тысяч лет, на ней находились многочисленные булгарские города, в том числе Хулаш, Ошель, знаменитый «тысячедомный» град Шунгат – «Мең өйле Шунгат» (местное название), булгарское селище, которое входило в состав Атрясского археологического комплекса и находилось у села Большие Атряси. Также город упоминается в татарском эпосе “Идегәй дастаны”. Здесь же был и свой монетный двор, золотые клады которого в 15-20 тысяч и более монет находили по всему району.

Именно расположенное на высоком берегу Волги плато позволило Тетюшам стать дозорным пунктом Волжской Булгарии, а затем и Московского государства. Здесь же была известная засечная черта: стена, ширина которой составляла от 60 до 100 метров, тянулась от правого тетюшского берега до города Алатырь на территории Чувашии.

