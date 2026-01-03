Путешествие по Средневековью, часть 1: Именьковское, Чаллынское и Кирменское городища

Минувшим летом лекторий «Миллиард.Татар» прошел по средневековым городищам Татарстана в рамках автобусного тура от проекта «ПутеШествия с историей». Экскурсии по местности проводил историк Наиль Садриев, не раз участвовавший в археологических работах на территории РТ. Сегодня вниманию наших читателей – первая остановка: регионы западного Предкамья.





В Татарстане более 6 тысяч археологических памятников

Татарстан – крайне богатый историей край. Первые люди начали населять эти территории еще в эпоху палеолита около 20 тысяч лет назад, с тех пор продолжается их непрерывная история.

Ежегодно на территории республики проводятся археологические работы, открываются и включаются в реестр новые археологические памятники. В целом в Татарстане более 6 тысяч археологических памятников – это и городища, и селища, и стоянки (городище – укрепленный населенный пункт, селище – неукрепленный, а стоянками, как правило, называют стоянки первобытных людей). Свияжск, Казанский Кремль, Болгарское городище имеют мировое значение и включены в число памятников ЮНЕСКО. В то же время любой памятник уникален и является носителем информации о нашем крае.

Памятники археологии – это охранные памятники, каждый может приехать на них посмотреть, но на них запрещено копать или проводить археологические работы. Люди, которые проводят самовольный металлопоиск, нарушают культурный слой и совершают преступление.

Именьковское городище должно было быть затоплено при строительстве Куйбышевского водохранилища

Первой точкой нашего исторического путешествия стало село Именьково Лаишевского района, название которого и получили Именьковское городище и именьковская культура. История изучения последней начинается со второй половины XX века, когда было полностью изучено само городище.

Именьковская культура – очень богатая и своеобразная археологическая культура, ограниченная территорией Татарстана, Башкортостана, Мордовии, Пензенской и Самарской областей. Памятников этой культуры более – 200, в том числе городища и селища. Археологи датируют эту культуру по-разному: первоначально III–IX вв. н. э., но потом эти рамки сузились, сейчас устойчивой считается датировка IV–VII веками н. э. Но вопрос остается дискуссионным до сих пор. Также открытым остается вопрос культурной и этнической принадлежности этого общества. Кто-то говорит, что это местное население, кто-то – что славянское, однозначно сказать нельзя. Но именьковская культура была своеобразной и она оставила след в истории и Татарстана, и России в целом.

Это были оседлые земледельцы – что немаловажно, поскольку именно они активно развивали земледельческий порядок, которого прежде здесь как такового не было. Обычно памятники этой культуры расположены группами, то есть центральный памятник и вокруг него три-четыре небольших селища, которые в случае военных действий группировались и оборонялись. Вокруг Именьковского городища также есть большая группа памятников – стоянки периода бронзового века, селища более позднего времени.

Само городище было известно еще в XIX веке как именьковский курган. Визуально это место действительно похоже на курган, но, как рассказал Наиль Садриев, это предположение было ошибочно. Дело в том, что Именьковским курганом ошибочно был назван вал Именьковского городища. Именьковские оборонительные валы были довольно высокими – до 6–7 метров.

Люди жили здесь еще в первом тысячелетии до нашей эры

Археологические работы на городище в начале ХХ века носили разведочный характер, но с середины ХХ века стартует проект строительства Куйбышевского водохранилища, в связи с чем большое количество населенных пунктов и объектов археологии должно было быть затоплено. Уже в 1948 году российскими археологами, в том числе казанцем Николаем Калининым, были произведены первые раскопки на этой территории, заложены раскопы, а в 1954 году городище было изучено практически полностью.

Городище вытянуто с юго-запада на северо-восток. К северу находится река Брысса, к югу – Кама. Это место довольно удобно для городища, поскольку практически с трех сторон оно находится в пойме Брыссы, что служит естественным оборонительным укреплением, а с южной стороны имеется огромный вал высотой до 6 метров (в основании – до 30 метров) и перед ним довольно глубокий по тем временам ров (до 5 метров). Считается, что в то время в этот ров запускалась вода из реки.

Площадь городища составляет около 2100 кв. метров, в ходе археологических работ было изучено более 1700 кв. метров, был сделан разрез вала. Посередине вала виден небольшой проход – след раскопов 1954 года. Именно в то время этот памятник был изучен наиболее полно. Интересно, что археологи никогда не стараются изучить какой-либо объект полностью, если в этом нет острой необходимости или угрозы его разрушения. Считается, что необходимо оставлять что-то будущим поколениям, поскольку технологии станут более продвинутыми, а наука будет более развитой.

По итогам археологических исследований было обнаружено более 80 хозяйственных ям, заполненных разнообразным материалом – более 40 тысяч единиц хранения (фрагменты керамической плоскодонной посуды, украшения, игрушки, фрагменты хозяйственного производства, большое количество сельскохозяйственных орудий, связанных с пахотным производством). Также были найдены две большие жилые постройки. Толщина земляного пола и наполнение землянок говорили о том, что население городища жило здесь довольно долго и непрерывно. Разрез и стратиграфия вала показали, что самое первое население жило здесь еще в первом тысячелетии до н. э. До IV века здесь жили представители пьяноборской культуры. Затем приходят именьковцы и строят достаточно большой оборонительный объект, просуществовавший практически до VII века.

С тех пор городище не населялось. Были обнаружены небольшие объекты и золотоордынского периода, но постоянного слоя здесь не наблюдалось. В настоящее время, как рассказал лектор, объект находится под охраной как объект культурного наследия федерального значения. Ежегодно на его территории проводятся осмотры.

Чаллынское (Тябердинское) городище

Следующим пунктом нашего путешествия стал регион Предкамья в Рыбно-Слободском районе Татарстана. Как отметил Наиль Садриев, этот регион богат на археологические раскопки, в нем расположено более 600 археологических памятников, около 300 из которых относятся к домонгольскому, золотоордынскому периодам и периоду Казанского ханства.

Чаллынское городище известно еще по летописям XII века, когда при походах владимиро-суздальских князей на этот регион упоминается племя чалмата, которое жило на берегах Камы. Позднее история этого места продолжается в золотоордынский период. А наиболее активное свое развитие городище получило в период Казанского ханства. Именно тогда город становится одним из крупнейших в регионе, а по некоторым источникам занимает третье место после Казани и Иске-Казани. Во времена ханства здесь был наместник хана.

Рядом с городищем группа исторического тура встретила местного фермера Рустама Сафина, посетовавшего на то, что историческому памятнику не уделяется должного внимания, территория пришла в запустение, а подъехать к городищу поближе нельзя из-за разрушенной дамбы. По словам мужчины, облагораживанием этой территории занимаются местные жители.

Наиль Садриев тем временем просветил участников тура о том, что наибольшее развитие этот памятник получил в период Казанского ханства. В 1552 году Казань была взята, Казанское ханство вошло в состав Российского государства, тем не менее ряд населенных пунктов отказался признать эти изменения. Одним из опорных пунктов такого противодействия стал как раз Чаллынский городок, который продолжал бороться вплоть до 1556 года, когда был окончательно завоеван. В память об этих событиях была установлена стела с датами 1553–1556 гг.

Площадь городища составляет 1,2 гектара, размеры – 100 на 120 метров, что довольно много для городища того времени. Сохранился также ряд укреплений – около трех валов. По археологическим исследованиям их было пять, три из которых существовали в домонгольское время и продолжали существовать в золотоордынский период, и два дополнительных, которые были построены в период Казанского ханства.

По словам лектора, в районе Предкамья активно изучается лишь около десятка археологических памятников из 200. В ходе раскопов было обнаружено множество как жилых, так и хозяйственных построек, фортификационные линии укреплений. Сейчас на территории можно увидеть примерную реконструкцию дозорной оборонительной башни того времени. На одном из валов были обнаружены следы деревянных клиньев, есть версия, что там была выстроена деревянная стена.

Кирменское городище имело торговые связи с Ираном

Последней локацией исторического путешествия стало Кирменское городище, расположенное уже в Мамадышском районе Татарстана. Вместе с тремя кирменскими селищами и ханским некрополем, на котором сохранилось несколько каменных надгробий XIV века, оно входит в Кирменский археологический комплекс.

Само городище отождествляется с городом Кирменчук, упоминаемым в русских летописях XIV века, где говорится о том, что московский князь Юрий Владимирович взял в ходе военного похода болгарские города. Кирменчук при этом был уничтожен (в 1395 году). С тех пор город не восстанавливался и здесь никто не жил. Долгое время в исторических источниках считалось, что это городище именно золотоордынского периода, то есть XII–XIV веков. Но масштабные археологические работы 1990–2000-х гг. дали другие даты – здесь были обнаружены следы более ранних укреплений, относящихся к X–XI векам.

Долгое время никаких исследований на территории не проводилось, только разведочные работы в XIX веке. В 50-е годы XX века определяют первые границы городища. В советское время эта территория была распахана, а многие укрепления уничтожены. Сейчас на местности можно увидеть деревянную реконструкцию крепости и ров. Археологические данные уточнили границы городища, площадь которого составляет 85 тысяч квадратных метров. Внизу вдоль трассы располагалось Кирменское селище, которое было застроено.

Только в 1990-е годы усилиями елабужской экспедиции был заложен ряд раскопов, общая площадь которых не превышала 2 тысяч квадратных метров. В ходе исследований было обнаружено множество жилых и хозяйственных построек, керамики, а также следы товаров производства Ирана и ближнего зарубежья, что говорит о том, что Кирменчук был не просто крупным укрепленным городом, но и торговым центром и имел большое значение для всего региона.

Автор: Айгуль Ахмадишина

Фоторепортаж: © «Миллиард.Татар»

