Путешествие по Средневековью, часть 4: Джукетау и Нарат-Елгинское городище

В сентябре прошлого года лекторий «Миллиард.Татар» снова отправился в тур по средневековому Татарстану с друзьями из «ПутеШествий с историей». На этот раз маршрут пролегал через Чистопольский район республики – об истории древних городищ Джукетау и Нарат-Елга экскурсантам рассказал историк и археолог Наиль Садриев.





Джукетау упомянут на карте братьев Пиццигани

Городище Джукетау относится сразу к двум историческим периодам – домонгольскому и золотоордынскому. В трудах историка Василия Татищева говорится, что город упоминался в монгольских завоеваниях 1236 года, однако первые летописные упоминания о нем относятся лишь к XIV веку, когда новгородские ушкуйники разграбили его в 1350-60-х годах. Тогда жители Джукетау пожаловались ордынскому хану, который, обратившись к русским князьям, распорядился выдать этих разбойников.

В последующем город также неоднократно упоминается в русских летописях. Он значится и на картах XIV века, в том числе на карте братьев Пиццигани 1365-73 годов, как город, который расположен на Каме. Последние упоминания Джукетау в русских летописях относятся к началу XV века, после чего он приходит в запустение и прекращает свое существование. Позднее на территории городища находят и более поздние объекты, но подтверждений того, что город возрождался после XIV века, нет.

Джукетау существовал и в домонгольский период – это X–XIII века, также есть подтверждения того, что он был завоеван во время монгольского нашествия. После этого на территории городища золотоордынский слой прослеживается очень слабо, при этом есть большое количество углистой прослойки, то есть следов пожара XIII века. Город возрождается только спустя время как золотоордынский и разрастается не как укрепленная территория, а как селище открытого типа.

К территории археологического комплекса Джукетау относятся само городище, два селища и ряд могильников. Донауровское I и Донауровское II селища – это большие по площади пригороды, которые разрослись еще сильнее именно в период Золотой Орды. Площадь городища Джукетау составляет около 58 тысяч квадратных метров, а вместе с пригородами – более 600 тыс. кв. м. Археологически исследована совсем небольшая часть территории – около 2 тысяч квадратных метров. И исследовать, на самом деле, можно еще много чего.

Утерянный клад с золотыми предметами

В южной части городища сохранилась часть укреплений – следы трех валов и двух рвов. Археологически можно реконструировать то, как выглядели эти защитные сооружения: внешний вал представлял собой частокол, потом шел основной, более крупный вал с известковыми подложками, на вершине вала предположительно располагались городни (небольшие срубы, заполненные землей, как деревянная стена), плюс внутренний вал как дополнительная защита в виде деревянной стены. Предполагалось, что в случае завоевания основного вала третий вал выступит в качестве дополнительного укрепления.

Высота валов достигала 2,5 метра, глубина рва – также около 2,5 метра. К сожалению, большая часть валов была уничтожена в 1960-е годы во время строительства элеватора. До этого они были в сохранности.

Археологически Джукетау (или Жукотин) был исследован еще в XIX веке: он упоминается в трудах историков того времени, его местоположение определяется еще в начале XIX века. То есть городище полностью идентифицируется именно как город, упоминаемый в летописях и картах.

Еще в то время на его территории находили многочисленные нумизматические клады, в том числе клад 1924 года с золотыми предметами булгарского периода, ныне считающийся утерянным. Это были красочные ювелирные изделия, которые демонстрируют уровень развития ювелирного искусства в Волжской Булгарии.

По пути к крутому берегу реки Камы пешие участники исторического путешествия прошли мимо старого элеватора прямо по Донауровскому селищу, которое считалось неукрепленным пригородом Джукетау. Крупные археологические исследования этого комплекса проводили начиная с 1970-х годов советский и российский археолог-булгаровед Тамара Хлебникова и ее последователи. В 1990-е исследования были продолжены Фаязом Хузиным и Наилем Набиуллиным.

Все это дало обширную информацию о городе и его защитных сооружениях. На территории посада было обнаружено большое количество жилых и хозяйственных построек и ремесленных производств (гончарных, кузнечных и т. д.).

Сейчас территория городища также проходит регулярный мониторинг состояния памятника, но раскопки на местности уже не производятся.

Нарат-Елгинское городище

Следующей остановкой путешествия стали остатки крупного поселения эпохи Волжской Булгарии «Кала Башы» (как его называют местные жители), или Нарат-Елга, существовавшего в X–XIII веках на левом берегу реки Малый Черемшан, – Нарат-Елгинское городище. Как и многие булгарские комплексы, оно включало в себя само городище, селище и кладбище. Что касается последнего, сохранились даже два камня на территории самого населенного пункта.

Участники лектория прошли прямо по месту, где находился вход в городище, и поднялись на один из защитных валов. Сегодня на местности еще можно увидеть часть сохранившихся фортификационных сооружений – первый и второй валы, ров между ними. Размеры городища составляли 100 на 170 метров, площадь его, соответственно, около 17 тысяч квадратных метров, по всему периметру сохраняется вал.

В 1925 году памятник исследовался основателем краеведческого музея Чистополя Александром Буличем, тогда и появились его первые описания. Последующие исследования проводились в середине ХХ века разведочными отрядами. После этого проводятся только небольшие мониторинги состояния городища.

В целом состояние городища остается неплохим, поэтому крупных археологических работ на местности не проводится. Гостей района встретили чаем из самовара и угощениями радушные местные жители вместе с главой Нарат-Елгинского сельского поселения Альфредом Хамитовым. По его словам, такой интерес к их городищу он увидел впервые за восемь лет.

