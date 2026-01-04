Путешествие по Средневековью, часть 2: Кашанское городище и Биляр

В августе прошлого года лекторий «Миллиард.Татар» вместе с «ПутеШествиями с историей» побывал на Кашанском и Билярском городищах и в Девичьем городке X–XIII веков. О том, что сохранилось от самого большого города Волжской Булгарии, булгарских банях и археологических исследованиях на берегу Камы читайте в нашем материале.





Согласно летописям, Кашан один из крупнейших средневековых городов

Первой остановкой исторического путешествия по средневековым городищам Татарстана стало Кашанское поселение, а точнее – его следы на берегу Камы. Доехав до живописной деревни Шуран Лаишевского района, наша группа отправилась вдоль берега. Экскурсию по местности и памятнику XII–XIV веков провел хорошо знакомый нам историк и археолог Наиль Садриев.

Расположившееся на берегу реки Камы городище Кашан-1, протяженность которого составляет более 1000 метров, окружено с двух сторон оврагами. С южной и юго-западной сторон городища видна система защитных укреплений – вал и рвы, которые также сохранились. Само городище идентифицируется с городом Кашан, который находился на транспортном пути на берегу Камы и упоминался в русских летописях конца XIV века, когда он уже был разорен сначала новгородскими войсками, а затем московскими. Город прекращает свое существование, и очень долгое время здесь пытались найти его следы, поскольку поблизости располагается ряд уже других городищ. Примерно в одном-двух километрах от этого места находится городище Кашан-2, которое некоторые исследователи также называли летописным городом Кашан.

Первые упоминания о городище были в разведке Пономарева в XIX веке, которая описывает все эти памятники в прибрежной зоне. В 1950-е годы высказывается предположение, что городище Кашан-2 – это укрепленный пункт, который использовался в качестве резиденции, а основным местом расположения города и главной локацией Кашанского княжества был Кашан-1, где находились и ремесленные постройки. Согласно летописям, Кашан, существовавший в XII–XIV веках, – один из крупнейших средневековых городов.

Археологические исследования здесь проводились и в 1980–90-е годы под руководством Константина Руденко, Андрея Чижевского, Марата Шигапова. Все эти материалы дали богатый результат, но, тем не менее, археологические исследования затронули не такую большую площадь памятника, а работы по мониторингу его состояния продолжаются каждый год. По результатам исследований была сделана реконструкция оборонительных сооружений этого городища. Валы построены в южной части – в самом узком и труднопроходимом месте по краям оврага, что было правильным стратегическим решением. У подножия валов была выровнена площадка для затруднения их дальнейшего разрушения. А по верху валов были подняты деревянные стены в виде городни – все вместе это составляло очень грамотную систему оборонительных сооружений.

Система укреплений с южной стороны не была масштабной, поскольку она располагалась на берегу реки, то есть была естественной защитой. Как рассказал Наиль Садриев, большинство городищ и памятников находятся уже в разрушенном состоянии и под землей, на них очень быстро нарастает культурный слой. Но на месте таких городищ находят следы фундаментов, по которым могут быть определены размер и площадь строения, а по количеству построек – плотность населения.

Площадь молельных залов главной мечети Биляра – 2500 квадратных метров

Следующим пунктом путешествия по средневековому Татарстану стали остатки города X–XIII веков – археологический памятник Билярское городище, экскурсию по которому провел директор Билярского государственного историко-археологического и природного музея-заповедника Зуфар Шакиров.

Вниманию любителей истории предстала самая большая и самая древняя мечеть Восточной Европы – Соборная, памятник булгарской монументальной архитектуры Х – начала XIII века. По словам лектора, есть разные версии, когда именно она была построена – в конце IX века еще до приезда багдадского посольства либо сразу после. Мечеть состояла из двух частей – деревянной и белокаменной с большим отдельно стоящим минаретом. Первоначально, скорее всего в 922 году, была построена деревянная мечеть, в конце Х века к ней было пристроено каменное здание.

Удивительны масштабы и площадь этого монументального сооружения – общая площадь молельных залов составляет 2500 квадратных метров. Внутри белокаменной части сохранились остатки 24 колонн, симметрично расположенных в шесть рядов, а фасадная часть мечети была красиво оформлена полуколоннами. На площадке перед зданием, с северо-восточной стороны, находилось кладбище знати, над могилами которой были построены кирпичные склепы-мавзолеи.

Главенствующее место здесь занимают руинированные остатки Соборной мечети – древнейшей археологически изученной мечети на территории Волжской Булгарии. По словам лектора, в то время не было жестких требований к аутентичности материалов, и реставраторы сделали все возможное, чтобы хоть как-то сохранить и дать понимание о структуре объекта.

На месте многочисленных небольших столбиков, расположенных рядом с остатками каменной мечети, в свое время были деревянные сваи. Даже в Х веке люди понимали, что грунты имеют свойство пучиться и меняться в объеме. Деревянные сваи-коротыши, глубина которых достигала полутора метров, брали на себя энергию пучения грунта – они сжимались, а постройка над ними оставалась неподвижной. Уже к концу Х века появляется каменная часть мечети, которая стала символом государства.

Сам город Биляр был построен из дерева и кирпича, поскольку в этой местности были хорошая дубрава и хорошая глина, а вот выходов природного строительного камня не было. Ближайшим местом, где можно было раздобыть строительный камень, был берег Камы, и, хотя такой способ строительства выглядел экономически невыгодно и очень трудозатратно, для возведения главной мечети булгарского государства камень все же был привезен. Минарет мечети располагался отдельно от основного здания. Побывавший здесь в 1769 году путешественник Рычков описывал, что высота его достигала 24 аршин, или почти 17 метров (1680 см). Он описывает кирпичные руины на территории «городка», которые активно разбираются местными жителями на строительство других зданий. Вторая жизнь Билярска началась уже в 1654 году. Из письменных источников известно, что после расформирования стрельцов был образован Билярский драгунский полк, во время учений использовавший остатки зданий и валы в качестве мишеней.

В 1235 году здесь также побывал венгерский монах Юлиан. Он рассказывал, что встретил в этой местности девушку, с которой спокойно разговаривал на своем языке. Она сказала, что основной ее род живет в дне пути отсюда.

Археологи изучили всего 0,04% площади Биляра

Исследования Билярской экспедиции начались на городище в 1967 году, а многолетние раскопки позволили раскрыть яркую культуру одного из крупнейших городов тюрко-мусульманского мира. Наибольшего расцвета Великий город, как называли его русские летописцы, достиг к XII – началу XIII века. Рядом с мечетью находилось еще одно каменное строение. Сначала было предположение, что это дом имама, проживавшего рядом с мечетью. Оттуда же появился термин «дом феодала», в дальнейшем закрепившийся в научной литературе. Затем возникло предположение, что здание было двухэтажным, появились даже графические реконструкции. После того как появилось много аналогий из Средней Азии и Хорезмской экспедиции, стало совершенно очевидно, что это была или баня, или «тахарат-ханэ», помещение для совершения ритуального омовения перед молитвой. Это был дом с несколькими комнатами, подпольным отоплением и специальными каналами для подачи чистой воды.

Такой функционал здания служит ярким свидетельством мусульманской культуры и мусульманского города. Еще одна баня была обнаружена в системе внутренних укреплений города, который в свое время назвали Караван-сараем. Всего бань найдено четыре, но их было намного больше. За весь период Билярской археологической экспедиции с 1967 года было изучено 0,04% от площади города. Но это работа на перспективу. Несмотря на относительно небольшую площадь исследования, все виды технологий того времени получены, прослежены торговые связи от Индийского океана до Атлантического, с севера на юг, со всей Евразией, Старым Светом, Юго-Восточной Азией.

Говоря о технологиях изготовления квадратного кирпича, Зуфар Шакиров рассказал, что у древних римлян была традиция ходить в бани и термы, технологии строительства которых через Ближний Восток и Среднюю Азию пришли в Биляр. Именно квадратные кирпичи активно использовали в Византии. (О «доме феодала», главной билярской мечети, и о том, что булгарская баня в Биляре – древнейший хамам в Восточной Европе, – в интервью с доктором исторических наук, ведущим научным сотрудником Института этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН Эммой Зиливинской.)

Размерами Биляр уступал только четырем городам мира

По площади и размерам Биляр уступал только Константинополю, Самарканду, Багдаду и китайскому городу. Он был разрушен в 1236 году войсками Батыя, внука Чингисхана, а уже в 1237 году пали Рязань, Суздаль, Владимир и др. Видимо, какая-то часть горожан успела убежать и спастись, на горе Балынгуз начинается строительство новой крепости, но она не была достроена. В 1240 году туда был направлен карательный отряд, который разогнал билярцев окончательно, а позже ближе к Малому Черемшану появляется уже золотоордынский Биляр, который именуется археологами Третьим Билярским селищем.

Масштабные раскопки 1970-х годов, проведенные под руководством Альфреда Халикова, показали, что еще в Х веке в центральной части внутреннего города Биляра происходило формирование своеобразного аристократического района, скорее всего, административного центра площадью не менее 10 гектаров. Именно в этом районе открыты интереснейшие памятники домонгольской монументальной архитектуры булгар. Помимо крупных городских кладбищ на периферии, в центральной части внутреннего города Биляра, у юго-восточной стены Соборной мечети, исследованы погребения, часть которых лежала в семейных склепах из кирпича. Умерших хоронили в деревянных гробах (табут), покойники положены вытянуто на спине, головой к кибле, левая рука вытянута вдоль тела, правая лежит на животе. Нет сомнений в том, что на этом кладбище хоронили правителей страны, членов их семей и других близких родственников, а также высокопоставленных должностных лиц государства.

На обратном пути группа исторических путешественников остановилась в городище «Изгеләр чишмәсе», или в Девичьем городке X–XIII веков. По татарским преданиям, на этом месте стояла небольшая крепость, возведенная 40 девушками, сражавшимися против врагов. В центре крепости археологами были выявлены следы дозорной башни.

