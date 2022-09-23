Психолог о природе фейков о мобилизации: «Люди находятся в длинной стрессовой ситуации»

За два дня с момента издания указа Президента РФ о мобилизации в Сети и мессенджерах появилось немалое количество фейковой информации. «Татар-информ» собрал основные фейки и спросил у клинического психолога, почему люди обманывают и охотно обманываются в непростых эмоциональных ситуациях.

В Сети и мессенджерах появилось немалое количество фейков о мобилизации Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Как только указ Президента России о частичной мобилизации увидел свет, пользователи соцсетей начали его активное обсуждение. То и дело тут и там появлялись «новости» – одна тревожнее другой, которые тут же опровергались представителями официальных министерств и ведомств.

Мужчин-водителей не ловят на дорогах!

Этот фейк с разными подробностями распространялся в группах и мессенджерах разных регионов – менялись лишь названия населенных пунктов, где якобы происходит ужасное. Авторы фейковых новостей утверждали, что в соседнем городе, поселке, на КПП, на перекрестке стоят экипажи полиции и якобы останавливают все машины с мужчинами за рулем.

Опровержение вышло на уровне Министерства внутренних дел России. Скриншо якобы предписания Главного Управления по обеспечению безопасности дорожного движения в ведомстве назвали фейком, а информацию в нем – ложью.

Автомобили не заберут!

После того, как военный комиссар Татарстан подписал указ о частичной мобилизации, появилась целая подборка бредовых новостей о том, что теперь у жителей республики заберут все личные авто.

Источник рассказал «Татар-информу», что, в соответствии с законом, каждое предприятие, имеющее автотранспорт, получает предписание от Министерства обороны, в котором прописано, какие автомобили в случае необходимости могут быть изъяты для нужд Вооруженных Сил. Личные автомобили никто забирать не собирался.

«Руководителям организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, гражданам – владельцам транспортных средств по особому распоряжению доставлять исправные автомобильные транспортные средства, дорожно-строительные, подъемно-транспортные и другие машины и механизмы в сроки и пункты согласно нарядам военных комиссариатов муниципальных образований», – говорится в приказе военкома РТ.

Правда такова, что личные автомобили массово никто изымать не планирует.

Появилась целая подборка бредовых новостей о том, что теперь у жителей республики заберут все личные авто Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Мужчин не ловят на улице и не раздают им повестки!

В Сети появились посты и видео, авторы которых рассказывали о том, что в Авиастроительном районе Казани мужчин якобы ловили на улице и вручали им повестки.

Видео было сильно размытым и никаких подтверждение того, что на нем запечатлена именно Казань, не было. Внимательные пользователи, а позже и мэрия города. Опровергая этот фейк, подметили, что погода на видео не соответствовала реальной. На видео – солнечный день, а в Казани было пасмурно и дождливо.

«Голос на заднем плане говорит с акцентом. И наконец, идет частичная мобилизация: тот, кого призывают, должен отвечать целому ряду критериев (в запасе, имел боевой опыт и так далее). Ловить кого попало на улице – потеря времени», – объяснили в мэрии города.

К слову, точно такое видео сегодня распространяли в группах многих городов. И утверждали, что снято именно у них.

Идет частичная мобилизация: тот, кого призывают, должен отвечать целому ряду критериев Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Почему люди сочиняют фейки и верят в них?

«Татар-информ» задал вопрос клиническому психологу Ирэн Бобровой, по какой причине люди распространяют подобные слухи?

«Что происходит в сознании людей? Когда случаются значимые события, связанные с тревогой, с беспокойством, тут речь идет о критичности мышления. Когда человек испытывает тревогу, его эмоции зашкаливают и в таком состоянии – состоянии тревоги, люди зачастую входят в ступор, оцепенение, онемение. Как раз этим обусловлено нежелание искать ответы на те вопросы, которые у людей возникают», – объяснила Ирэн Боброва.

По словам клинического психолога, есть такая категория людей, которая, получая неприятную информацию, и, понимая, что в голове возникают вопросы, обращаются к дополнительным источникам, чтобы прояснить ситуацию и успокоить свою тревожность. Ведь, когда мы перестаем тревожиться, когда мы получаем ответы на свои вопросы.

Ирэн Боброва: «Когда человек испытывает тревогу, его эмоции зашкаливают, люди зачастую входят в ступор» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Сейчас население находится в длинной стрессовой ситуации: сначала ковид, потом события на Донбассе, понятно, что это вызывает внутренний диссонанс и дискомфорт. Вот Тик-Ток, например, он же изобилует этими тревожными истеричными позывами, высказываниями. У меня, например, это вызывает некое раздражение и нежелание смотреть эти видео, я просто пролистываю их, а есть эффект заражения толпы. Другими словами, если у человека какая-то жизненная ситуация произошла, уже есть тревога, и она подкрепляется вот таким внешним фактором, внешней тревогой. То есть, идет наложение одного на другое, поэтому люди верят всякой лобуде и не перепроверяют. Просто критика мышления не срабатывает», – разъяснила клинический психолог.

Те, кто сочиняет и передает фейковые новости, делятся своей тревогой с аудиторией.

«Эта категория людей в состоянии тревоги, острого стресса, начинают истерить и беспокоиться. Ведут себя достаточно эмоционально, высказывают свое мнение. Эти истеричные люди как раз и начинают передавать непроверенные факты, словно проговаривая свою тревогу. Частенько добавляя и свою эмоциональную составляющую», – рассказала Ирэн Боброва.

Так или иначе, но всем тем, кто сочиняет и перессказывает фейки, неплохо бы помнить, что за каждый из них ему может случиться отвечать перед законом. В свою очередь, все официальные министерства и ведомства сегодня напоминают жителям Татарстана, не стоит доверять сомнительной информации, какой бы привлекательной она не казалась. Все необходимо перепроверять в официальных источниках.

Фото на анонсе: © Владимир Васильев / «Татар-информ»