Новость о массовом изъятии автомобилей во время мобилизации назвали фейком

Накануне военный комиссар Республики Татарстан подписал приказ о частичной мобилизации. Особенно заинтересовал жителей республики и вызвал наибольшее количество вопросов пятый пункт указа Погодина. Он касается мобилизации транспорта, как госорганизаций и частного бизнеса, так и личных автомобилей граждан.

После публикации указа, в соцсетях и мессенджерах началась паника и сразу стали появляться фейки о том, что машину будут изымать буквально на улице.

Как сообщил агентству источник, в соответствии с законом, каждое предприятие, имеющее автотранспорт, получает предписание от Министерства обороны, в котором прописано, какие автомобили в случае необходимости могут быть изъяты для нужд Вооруженных Сил.

Личные автомобили, по информации источника агентства, массово никто изымать не будет. Информация, которая появилась в соцсетях о том, что у жителей республики будут забирать автомобили, назвали самым настоящим фейком.