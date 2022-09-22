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Ру Тат
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Происшествия
22 сентября 2022  11:13
Полина Шевчук

Новость о массовом изъятии автомобилей во время мобилизации назвали фейком

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Накануне военный комиссар Республики Татарстан подписал приказ о частичной мобилизации. Особенно заинтересовал жителей республики и вызвал наибольшее количество вопросов пятый пункт указа Погодина. Он касается мобилизации транспорта, как госорганизаций и частного бизнеса, так и личных автомобилей граждан.

После публикации указа, в соцсетях и мессенджерах началась паника и сразу стали появляться фейки о том, что машину будут изымать буквально на улице.

Как сообщил агентству источник, в соответствии с законом, каждое предприятие, имеющее автотранспорт, получает предписание от Министерства обороны, в котором прописано, какие автомобили в случае необходимости могут быть изъяты для нужд Вооруженных Сил.

Личные автомобили, по информации источника агентства, массово никто изымать не будет. Информация, которая появилась в соцсетях о том, что у жителей республики будут забирать автомобили, назвали самым настоящим фейком.

 

#мобилизация #фейки
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