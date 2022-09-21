Мэрия Казани развенчала фейк о том, что на улицах города раздают повестки о мобилизации

Власти Казани предупредили горожан о том, что в соцсетях активно распространяются фейки, связанные с частичной мобилизацией. Один из них пресс-служба мэрии разобрала в своем телеграм-канале, призвав казанцев критично относиться к любой информации.

«Фейк: в Авиастроительном районе Казани стали ловить и раздавать повестки („в подтверждение“ авторы рассылают размытое видео)», — говорится в публикации.

Приводятся скриншоты с распространяемого видео. О том, что это фейк, можно догадаться из-за расхождения метеоусловий и из-за того, что человек на заднем фоне говорит с акцентом.

«Сегодня в нашем городе пасмурно и дождь, на видео, очень скачущем и неразборчивом, солнечно и тепло. Любой, кто находится в Казани, отметил бы это несоответствие. Голос на заднем плане говорит с акцентом», — подчеркнули в мэрии.

Также там добавили, что это же видео распространяют по всем крупным российским городам.

Утром Президент России выступил с обращением и подписал указ о проведении частичной мобилизации. Как уточнил глава Минобороны Сергей Шойгу, призыву подлежат 300 тыс. резервистов, имеющих боевой опыт — это чуть больше 1% от общего количества граждан. Планируется, что призыв будет поэтапным, студенты и солдаты-срочники под него не попадут.