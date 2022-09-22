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Ру Тат
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Происшествия
22 сентября 2022  10:59

МВД: Информация о том, что мужчин-водителей будет останавливать ГИБДД – фейк

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В МВД России опровергли информацию о том, что мужчин за рулем автомобилей будут останавливать сотрудники ГИБДД и направлять в военкоматы. Скрин якобы предписания Главного Управления по обеспечению безопасности дорожного движения в Министерстве внутренних дел России назвали фейком, а информацию в нем не соответствующей действительности. 

В министерстве обратились к журналистам и рядовым пользователям Интернета с просьбой не доверять сомнительной информации и ссылаться только на сведения из официальных источников. 

 

 

 
 

#минобороны рф #МВД РФ #фейк #мобилизация
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