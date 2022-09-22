МВД: Информация о том, что мужчин-водителей будет останавливать ГИБДД – фейк

В МВД России опровергли информацию о том, что мужчин за рулем автомобилей будут останавливать сотрудники ГИБДД и направлять в военкоматы. Скрин якобы предписания Главного Управления по обеспечению безопасности дорожного движения в Министерстве внутренних дел России назвали фейком, а информацию в нем не соответствующей действительности.

В министерстве обратились к журналистам и рядовым пользователям Интернета с просьбой не доверять сомнительной информации и ссылаться только на сведения из официальных источников.



