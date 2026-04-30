Экономика 30 апреля 2026 11:57

Электромобиль «Атом» начали тестировать в аэропорту «Бегишево»

В аэропорту «Бегишево» торжественно передали новый электромобиль «Атом» в тестовую эксплуатацию. Испытания продлятся три месяца, сообщил «Татар-информу» пресс-секретарь «Атома».

Планируется, что автомобили будут использоваться для сопровождения самолетов при приземлении, а также для передвижения персонала по территории аэропорта.

В администрации аэропорта отметили технические характеристики электромобиля, включая маневренность, радиус разворота, разгон и работу тормозной системы. В «Атоме» не исключают дальнейшее развитие сотрудничества с другими аэропортами России.

Разработкой «Атома» занимается компания «КАМА» при поддержке Фонда развития промышленности.

