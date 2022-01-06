Псаки: Белый дом не намерен предсказывать итоги переговоров РФ и США по безопасности

Американская администрация не намерена предсказывать итоги переговоров России и Соединенных Штатов по безопасности. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает ТАСС.

«Мы не знаем, что принесут переговоры, намеченные на следующую неделю, но наш подход к обсуждениям будет прагматичным, ориентированным на результат», — отметила представитель администрации США.

«Мы верим, что есть области, где мы можем достичь прогресса <...>, если они (власти России — прим. Т-и) сядут за стол переговоров готовыми к этому», — подчеркнула она.

Вместе с тем Псаки заметила, что Штаты намерены поднять вопросы вторжения в соседние страны и применения химического оружия на иностранной территории. При этом они не собираются отвечать пункт за пунктом на российские предложения по гарантиям безопасности.

Украина и страны Запада в последнее время обращают внимание на сосредоточение российских сил у украинских границ, подчеркивают озабоченность складывающейся ситуацией и предупреждают о возможных последствиях. В ходе последних телефонных переговоров Президент РФ Владимир Путин заявил своему американскому коллеге Джо Байдену, что возможные «беспрецедентные санкции» могут привести к полному разрыву отношений между странами.

В Женеве 10 января пройдут переговоры России и США по гарантиям безопасности. Заседание Совета Россия — НАТО, посвященное этой теме, состоится 12 января. Позднее, 13 января, эта же проблематика будет затронута на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене.