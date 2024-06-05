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Проживание атлетов Игр БРИКС в Деревне Универсиады обошлось в 8 миллионов
Деревня Универсиады заплатит Казанскому федеральному университету почти 8,1 млн рублей за проживание там участников Игр стран БРИКС, которые пройдут в столице Татарстана. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в новом учебном году очные занятия в Казанском федеральном университете начнутся с 1 ноября из-за подготовки к намеченному на октябрь саммиту БРИКС.
Игры стран БРИКС пройдут с 12 по 23 июня на 17 спортивных объектах Казани. Ожидается приезд немногим менее 5 тыс. спортсменов из 97 стран. Состязания пройдут по 27 спортивным дисциплинам, будет разыграно 387 комплектов медалей.
Подробнее о спортивных дисциплинах и шоу-программе для зрителей, а также о том, сколько стоят билеты, читайте в материале «Татар-информа» Гимн в стиле дип-хаус, корэш и рок-н-ролл: что ждет гостей на Играх БРИКС в Казани.
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