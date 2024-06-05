Фигуристка Алина Загитова станет послом Игр БРИКС в Казани

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Чемпионка Олимпийских игр по фигурному катанию Алина Загитова станет послом Спортивных игр стран БРИКС, которые стартуют в Казани уже через неделю.

«Алина Загитова 6 июня будет представлена как посол Игр БРИКС», — рассказал РИА Новости источник, отметив, что в церемонии посвящения также примет участие олимпийский чемпион по боксу Александр Поветкин.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что главный тренер «Рубина-2» (фарм-клуба казанского футбольного «Рубина») Гёкдениз Карадениз и чемпионка мира по художественной гимнастике, заслуженный мастер спорта России Яна Батыршина стали послами Спортивных игр стран БРИКС.

Игры БРИКС пройдут с 12 по 24 июня, участниками соревнований станут около 5 тыс. спортсменов, будут разыграны 387 комплектов медалей. На прошедшем недавно заседании оргкомитета вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что участие в Играх БРИКС подтвердили уже 97 стран.