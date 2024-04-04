Промпредприятия Нижнекамска возобновили работу после проверок безопасности

Власти Нижнекамского района сообщили о проверке, которую провели службы безопасности на промышленных предприятиях города в связи с поступившей информацией о «риске возникновения внештатной ситуации».

«На предприятиях, согласно регламенту, были проведены необходимые мероприятия. Специалисты службы безопасности оперативно организовали проверку, которая не выявила рисков», — отмечается в сообщении.

Как уточнили «Татар-информу» в пресс-службе Нижнекамского района, сотрудники вернулись на свои рабочие места уже в 9 часов утра.

«Оперативные службы и администрация города полностью контролируют ситуацию. Поводов для беспокойства нет. Просьба не тиражировать фейковую информацию в мессенджерах и доверять только официальным источникам!» — призвали власти города и района.

Также вчера на промпредприятиях включили сигналы оповещения. Проверка прошла с выдачей сигналов «Внимание всем! Техническая проверка» и «Внимание всем! Воздушная тревога!».

«На каждый день запланированы такие учения. Графика точного пока нет», — уточнили нам в администрации.

Напомним, 2 апреля на предприятия республики в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. По данным пресс-службы главы республики, в результате атаки серьезных разрушений нет, работа предприятий не прервана.

По состоянию на утро 3 апреля в результате взрыва в ОЭЗ «Алабуга» пострадали 14 человек. В том числе двое подростков, они вчера были госпитализированы в Детскую республиканскую клиническую больницу в состоянии средней тяжести. Все желающие могут обратиться за консультацией, получением справочной информации и психологической помощи по номеру 8-800-2000-122 и 8(85557) 95071 с 8.00 до 17.00 (обед с 12.00-13.00).

Участница программы «Алабуга Старт» из Кении Отиено Макрене Ошиенг высказала мнение, что целью атаки вероятно было запугивание людей, однако у инициаторов это не получилось.