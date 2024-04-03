Студентка «Алабуга Политех» об атаке БПЛА: «Те, кто совершил атаку – настоящие варвары»

Те, кто совершил атаку на общежитие в Елабуге, «настоящие варвары», которые заслуживают серьезного осуждения. Об этом заявила пострадавшая студентка, участница программы «Алабуга Старт» из Кении Отиено Макрене Ошиенг. Видеозапись с комментарием появилась в телеграм-канале особой экономической зоны «Алабуга».

«Те, кто совершил атаку на наше общежитие – настоящие варвары и заслуживают очень серьезного осуждения. На мой взгляд, целью было нас запугать, я хочу вам сказать, что это у них не получилось. Меня не испугать, ведь "Алабуга" сильное место, и мы справимся», – рассказала девушка.

Отиено Макрене Ошиенг приехала работать и учиться в «Алабуга Политех» по направлению «Сервис и гостеприимство». Девушка планирует работать в сети кофеен «Шоколадница». Сейчас, по словам студентки, с ней все в порядке.

Напомним, накануне, 2 апреля, на предприятия республики в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. По данным пресс-службы главы республики, в результате атаки серьезных разрушений нет, работа предприятий не прервана.

По состоянию на утро 3 апреля в результате взрыва в ОЭЗ «Алабуга» пострадали 14 человек. В том числе двое подростков, они вчера были госпитализированы в Детскую республиканскую клиническую больницу в состоянии средней тяжести. Все желающие могут обратиться за консультацией, получением справочной информации и психологической помощи по номеру 8-800-2000-122 и 8(85557) 95071 с 8.00 до 17.00 (обед с 12.00-13.00).