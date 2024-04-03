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В Елабужском районе после атаки БПЛА запустили горячую линию психологической помощи
После атаки беспилотников в Елабужском районе РТ запустили горячую линию, куда желающие могут обратиться за консультацией, получением справочной информации и психологической помощи. Об этом сообщает глава Елабужского района РТ Рустем Нуриев.
Отмечается, что горячая линия доступна по номеру телефона: 8(85557) 95071 с 8.00 до 17.00 (обед с 12.00-13.00). Кроме того, действует телефон доверия 8-800-2000-122.
Глава района также отметил, что из 14 пострадавших во вчерашнем инциденте, 6 человек уже выписаны.
«Состояние остальных 8 стабильное. Угрозы жизни нет, идут на поправку. Каждый из пострадавших в индивидуальном порядке находится под наблюдением. Совместными усилиями федеральных, региональных и районных органов проводится расследование», – дополнил он.
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