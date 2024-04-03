В больницах остаются шестеро пострадавших в результате атаки БПЛА в Татарстане

В больницах после атаки дрона на «Алабугу» остаются шестеро пострадавших. Об этом «Татар-информу» сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

В Елабужской ЦРБ медицинская помощь оказывается 6 пострадавшим, остальные были отпущены на амбулаторное лечение. У пациентов положительная динамика.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава РТ, по состоянию на утро 3 апреля в результате взрыва в ОЭЗ «Алабуга» пострадали 14 человек. В том числе двое подростков, они вчера были госпитализированы в Детскую республиканскую клиническую больницу в состоянии средней тяжести. Для их лечения привлечены ведущие детские специалисты.

Ранее мы сообщали, что на предприятия республики в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. По данным пресс-службы главы республики, в результате атаки серьезных разрушений нет, работа предприятий не прервана.