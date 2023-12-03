«Прогресс МС-25» доставил на МКС груз с трофеем «Игр будущего»

Фото: телеграм-канал Роскосмоса

Космический грузовик «Прогресс МС-25» причалил к модулю «Поиск» российского сегмента Международной космической станции. Об этом сообщается в телеграм-канале Роскосмоса.

«Он доставил на МКС 2 500 кг грузов, в том числе 515 кг топлива, 420 кг питьевой воды и 40 кг азота, а также 1553 кг оборудования и инструментов, одежду и еду для экипажа», – сказано в сообщении.

Ранее исполнительный директор Роскосмоса, куратор пилотируемых программ Сергей Крикалев рассказал, что вместе с грузом на орбиту отправится и трофей «Игр будущего». Ракета-носитель стартовала с космодрома Байконур. «Прогресс МС-25» состыковался с модулем в 14.18 по московскому времени.

Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» пройдет в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. Ранее «Татар-информ» сообщал, что Президент России Владимир Путин дал старт обратному отсчету до начала соревнований.