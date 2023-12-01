Грузовой корабль c трофеем «Игр будущего» отправился к МКС

Фото: https://t.me/roscosmos_gk

С Байконура стартовала ракета «Союз-2.1а» с с грузовым кораблем «Прогресс МС-25», где находится трофей «Игр будущего». Видео старта опубликовано в телеграм-канале Роскосмоса.

Грузовой корабль доставит на орбиту 2500 кг грузов, в том числе 515 кг топлива для дозаправки станции, 420 кг питьевой воды и 40 кг азота, а также более 1,5 тонн оборудования и инструментов, одежду, продукты для экипажа, говорится в сообщении Роскосмоса. Среди грузов – трофей «Игр Будущего», который потом вернется в Казань.

Этим утром прошла тематическая пресс-конференция, посвященная запуску трофея в космос. На ней исполнительный директор госкорпорации Сергей Крикалев рассказал, что в воскресенье корабль стыкуется со станцией.

Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» пройдет в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024. Это соревнования на стыке виртаульного и реального, физического спорта. Ожидаются гости из более чем 100 стран, которых столица Татарстана готова принять.