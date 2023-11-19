Фото: скриншот видео

В Татарстан прибыл трофей «Игр будущего» — первой остановкой стал Иннополис. Вместе со студентами Университета Иннополис поприветствовать кортеж, который привез главный приз состязаний из Нижнего Новгорода, пришел и мэр Руслан Шагалеев.

«Мы рады приветствовать трофей в нашем городе. Иннополис активно поддерживает внедрение фиджитал-игр в повседневную жизнь. В этом году летом мы впервые провели открытый чемпионат по футболу. В Университете Иннополис есть отдельное направление по разработке игр, — рассказал Шагалеев. — Мы стали третьим городом, куда заглянул в гости этот замечательный автомобиль, который продолжит свое движение на восток. Я надеюсь, что все мы будем внимательно смотреть в феврале эти замечательные соревнования. И это станет традицией и большим спортивным событием в российском и мировом масштабе».

Фото: скриншот видео

После приветствия молодые люди смогли сфотографироваться с трофеем. Над его концепцией работали студенты Лаборатории генеративного дизайна при Санкт-Петербургском государственном университете. Затем разработки были переданы архитектору в Казань.

Трофей состоит из двух материалов — металла и акрила, внутри него есть пять пластин, которые символизируют пять вызовов — спорт, тактику, стратегию, скорость, технологии. Также внутри горит свет, который символически связывает приз с талисманом «Игр будущего» — жар-птицей по имени МИRA.

Фото: сайт Иннополиса

После приветственной церемонии участникам кортежа в Университете Иннополис показали передовые разработки робототехники: презентовали робота-сортировщика, рассказали о принципах работы экзо-манипулятора. А в заключение гости пообщались с российскими студентами-разработчиками видеоигр — Анной Копейкиной и Михаилом Дудиновым.

Напомним, на церемонии «100 дней до Игр будущего» в Москве впервые показали талисман чемпионата. Его придумали студентки из Республики Татарстан Мария Ромашка, Алина Хасянова и Дарья Сидакова. Имя «Мира» символизирует мир и объединение народов, принимающих участие в Играх Будущего. Оно достаточно простое и легко произносится на огромном количестве языков, при этом отсылает к английскому miracle — чудо и к одной из древнейших звезд, известных человечеству, — Мире (от латинского «удивительная»).

Первый в мире турнир, где гармонично сочетаются кибер- и физический спорт, состоится в Казани в период с 23 февраля — 3 марта 2024 года. Ранее «Татар-информ» сообщал, что Президент России Владимир Путин дал старт обратному отсчету до начала соревнований.