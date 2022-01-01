Профессор Университета Аристотеля: Пандемия коронавируса может закончиться 20 февраля

Волна заражений омикрон-штаммом коронавируса SARS-CoV-2 спадет к 20 февраля, причем этот вариант может оказаться последней мутацией Covid-19. Об этом заявил профессор Университета Аристотеля в греческих Салониках Демосфен Сарияннис порталу Newsbeast.

Исследователь сослался на математическую модель развития очередной волны пандемии. Уже пять дней в Греции фиксируются рекордные числа заболевших коронавирусом, причем преобладающим вариантом стал именно «омикрон». По мнению ученого, восходящая тенденция будет продолжаться до 20–22 января, в некоторые дни будет регистрироваться до 80 тыс. или даже 100 тыс. случаев инфицирования.

«Таким образом, 20 февраля, через месяц после пика волны „омикрона“, уже завершится ее спад. Тогда среднее еженедельное количество случаев инфицирования будет составлять 3500–4000 случаев. Тогда у нас будет уже конец „омикрона“, и очень большая часть нашего общества будет иметь иммунитет», — приводит слова Сариянниса РИА Новости.

Вместе с тем специалист предупредил, что если даже «омикрон» станет «последним прыжком коронавируса», это не должно приводить к мыслям о необходимости «всем легко переболеть» и завершить пандемию.

Штамм B.1.1.529 с 32 мутациями был впервые обнаружен в Ботсване. Всемирная организация здравоохранения сочла новый вариант SARS-CoV-2 «вызывающим беспокойство» и дала ему название по греческой букве «омикрон».

На потенциальную опасность нового штамма обратил внимание директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи. Вместе с тем данные южноафриканских ученых свидетельствуют, что смертность от «омикрона» на 75% ниже, чем при других вариантах вируса.