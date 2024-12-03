Проезд по трассе Шали — Бавлы обойдется минимум в 23 рубля за километр

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане стоимость проезда по скоростной платной трассе Алексеевское — Альметьевск в составе дороги Шали (М7) — Бавлы (М5) составит от 23 до 75 рублей за один километр в зависимости от категории транспортного средства. Проект соответствующего постановления Кабинета Министров РТ пока проходит антикоррупционную экспертизу.

Дешевле всего проезд будет обходиться для машин с двумя и более осями высотой не более 2 метров (включая автомобили с прицепом): его стоимость окажется равна 23 рублям за километр.

Более высокой, 35 рублей за километр, будет стоимость использования платной трассы для автомобилей с двумя и более осями высотой от 2 до 2,6 метра (в том числе с прицепом).

Транспортные средства с двумя осями высотой более 2,6 метра (в том числе с прицепом) смогут проезжать по трассе Алексеевское — Альметьевск платя 47 рублей за километр.

Больше всего, 75 рублей за километр, придется платить за проезд транспортных средств с тремя и более осями выше 2,6 метра (включая машины с прицепом).

Протяженность четырехполосной дороги регионального значения Алексеевское — Альметьевск составит более 144,8 километра, ширина будет равняться 28,5 метра. Расчетная скорость движения — 150 км/ч.

Предполагается, что эта трасса останется платной до 11 января 2121 года. В качестве альтернативного бесплатного варианта проезда определена автомобильная дорога федерального значения Р-239 Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Республикой Казахстан протяженностью свыше 144,8 километра.

Проект документа разработан Министерством транспорта и дорожного хозяйства РТ. В случае его принятия на это же ведомство будет возложен контроль за исполнением постановления.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что скоростная платная трасса Алексеевское — Альметьевск в рамках дороги Шали (М7) — Бавлы (М5) построена более чем на 98%. Изначально стоимость работ оценивалась в 83,6 млрд рублей, но затем достигла 102 млрд. В этом году на них направят свыше 22,4 млрд рублей.