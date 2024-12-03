Минимальная стоимость проезда по Вознесенскому тракту в Казани составит 176 рублей

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В столице Татарстана стоимость проезда по платному участку Вознесенского тракта от проспекта Победы до трассы М7 «Волга» в 2025 году составит от 176 до 567 рублей в зависимости от категории транспортного средства. Проект соответствующего постановления Кабинета Министров РТ пока проходит антикоррупционную экспертизу.

Минимальной стоимость проезда окажется для машин с двумя и более осями, высотой не более 2 метров, включая автомобили с прицепом: она будет равняться 176 рублям.

Дороже проезд обойдется автомобилям с двумя и более осями, в том числе с прицепом, высотой от 2 до 2,6 метра: для них он будет стоить 265 рублей.

Транспортные средства с двумя осями высотой более 2,6 метра, в том числе с прицепом, смогут проезжать по платному участку Вознесенского тракта за 353 рубля.

Максимальной стоимость проезда будет для транспортных средств с тремя и более осями выше 2,6 метра, включая машины с прицепом: для них она окажется равна 567 рублям.

Протяженность платного участка Вознесенского тракта составляет 7,6 километра. Он представляет собой магистральную улицу общегородского значения 1-го класса. По основному ходу в каждую сторону имеются три полосы движения (шириной 3,75 метра). На всем протяжении участка установлены фонари. Пересечения как с железными дорогами и трамвайными путями, так и с автомобильными дорогами и пешеходными дорожками отсутствуют.

Предполагается, что этот участок Вознесенского тракта будет оставаться платным до 15 декабря 2048 года. В качестве альтернативного бесплатного варианта проезда выбран Мамадышский тракт протяженностью более 7,1 километра.

Проект документа разработан Министерством транспорта и дорожного хозяйства РТ. В случае его принятия на это же ведомство будет возложен контроль за исполнением постановления.

Строительство второго этапа Вознесенского тракта ведется с марта 2022 года. Движение по первому этапу Вознесенского тракта, от улицы Гвардейская до проспекта Победы, открыли в 2023 году. Протяженность этого участка составляет около 4 километров.

В конце октября глава Миндортранса РТ Фарит Ханифов заверил, что платный отрезок Вознесенского тракта в Казани сдадут до конца 2024 года. Позднее стало известно, что достроить дорогу планируют на федеральные средства. В начале ноября Раис Татарстана Рустам Минниханов осмотрел второй участок Вознесенского тракта и проехал по новой дороге, о чем сообщал «Татар-информ».