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Хуснуллин: Трасса «Шали — Бавлы» обеспечит дополнительный трафик на М12
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в Татарстане облетел строящуюся трассу Шали (М7) — Бавлы (М5). Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.
«Трасса станет логичным продолжением М12 и станет важной перемычкой между М5 и М7», — отметил заместитель Премьер-министра России.
По словам вице-премьера, строительство трассы позволит улучшить транспортную инфраструктуру республики и направить дополнительный трафик по магистрали М12 «Восток». В результате «людям станет удобнее ехать до Москвы и дальше до Питера», уточнил он.
Хуснуллин также обратил внимание на то, что возведение дороги «Шали — Бавлы» должно завершиться в этом году и что оно ведется «с привлечением как средств федерального и региональных бюджетов, так и внебюджетных средств».
До этого вице-премьер РФ с воздуха ознакомился с ходом строительства ряда объектов в Башкортостане.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что скоростная платная трасса Алексеевское — Альметьевск протяженностью 145 километров в рамках дороги Шали (М7) — Бавлы (М5) построена более чем на 70%. Изначально стоимость работ оценивалась в 83,6 млрд рублей, но затем достигла 102 млрд. В этом году на них направят свыше 22,4 млрд рублей.
Видео: t.me/mkhusnullin/.
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