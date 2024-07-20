Хуснуллин: Трасса «Шали — Бавлы» обеспечит дополнительный трафик на М12

Фото t.me/mkhusnullin/

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в Татарстане облетел строящуюся трассу Шали (М7) — Бавлы (М5). Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«Трасса станет логичным продолжением М12 и станет важной перемычкой между М5 и М7», — отметил заместитель Премьер-министра России.

Фото: t.me/mkhusnullin/

По словам вице-премьера, строительство трассы позволит улучшить транспортную инфраструктуру республики и направить дополнительный трафик по магистрали М12 «Восток». В результате «людям станет удобнее ехать до Москвы и дальше до Питера», уточнил он.

Хуснуллин также обратил внимание на то, что возведение дороги «Шали — Бавлы» должно завершиться в этом году и что оно ведется «с привлечением как средств федерального и региональных бюджетов, так и внебюджетных средств».

Фото: t.me/mkhusnullin/

До этого вице-премьер РФ с воздуха ознакомился с ходом строительства ряда объектов в Башкортостане.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что скоростная платная трасса Алексеевское — Альметьевск протяженностью 145 километров в рамках дороги Шали (М7) — Бавлы (М5) построена более чем на 70%. Изначально стоимость работ оценивалась в 83,6 млрд рублей, но затем достигла 102 млрд. В этом году на них направят свыше 22,4 млрд рублей.

Видео: t.me/mkhusnullin/.