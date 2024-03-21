На строительство платной дороги Алексеевское — Альметьевск направят свыше 22,4 млрд

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На продолжение строительства платной автодороги Алексеевское — Альметьевск в этом году направят свыше 22,4 млрд рублей. Проект соответствующего постановления Кабинета Министров РТ сейчас проходит антикоррупционную экспертизу (она продлится до 22 марта).

Из республиканского бюджета будет выделено более 17 млрд 150,8 млн рублей, из федерального — почти 5 млрд 339,5 млн рублей. Эти суммы не отличаются от заложенных в бюджет Татарстана на 2024 год и приведенных в предыдущей редакции программы по строительству трассы.

В новой редакции программы, реализуемой с применением механизма государственно-частного партнерства в рамках федерального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения», упомянута разбивка работ на три этапа.

Ранее, в конце декабря прошлого года, министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов анонсировал, что дорогу Алексеевское — Альметьевск хотят вводить поэтапно по примеру трассы М12 «Восток».

Общая протяженность платной автодороги Алексеевское — Альметьевск в составе трассы Шали (М7) — Бавлы (М5) составит 145 километров. Ее должны полностью возвести и ввести в эксплуатацию в октябре 2024 года. В декабре 2023-го дорогу протестировал Раис РТ Рустам Минниханов.

Проект должен стать частью международного транспортного коридора «Европа — Западный Китай» и реализуется

с применением механизма государственно-частного партнерства. Изначально стоимость работ оценивалась в 83,6 млрд рублей, но затем достигла 102 млрд.

Подробнее об организации строительства дороги можно прочитать в материале «Татар-информа» Стоимость превысила 100 млрд рублей: как строят платную трассу Алексеевское – Альметьевск.