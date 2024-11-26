В Татарстане определяют стоимость проезда по трассе Алексеевское – Альметьевск

Платная автодорога Алексеевское – Альметьевск построена более чем на 98%. Стоимость проезда по ней пока не определена. Об этом сообщил глава Миндортранса РТ Фарит Ханифов на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«Подходы к платности будут зависеть от расчетов. Это интенсивность движения, сбор платы, эффективность дороги и так далее. В ближайшее время расчеты будут завершены. Когда начнем взимать плату, ясности нет. Сейчас работаем над вводом этого объекта», – рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства.

Строительство платной автодороги Алексеевское – Альметьевск протяженностью около 145 км ведется в рамках государственно-частного партнерства. Она войдет в состав трассы Шали – Бавлы. Строительство завершится в этом году.

«Алексеевское – Альметьевск – это вылетная трасса. Дорога получилась очень хорошая. Думаю, многие ей воспользуются. Она соединит две крупные агломерации – это ее главная задача. Сейчас там устанавливаются знаки, барьерные ограждения, наносится разметка, завершаются работы по установке сетчатого ограждения от животных», – отметил Ханифов.

Кроме того, проведены основные работы на всех 42 искусственных сооружениях, в том числе построен и освещен главный на этой дороге мост через реку Шешма. На стадии завершения – два путепровода.

«Заключение о соответствии рассчитываем получить во вторую декаду декабря», – заключил министр.