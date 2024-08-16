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Минниханов посетил стройплощадку станции метро «100-летие ТАССР»
Раис Татарстана Рустам Минниханов побывал сегодня на стройплощадке станции метро «100-летие ТАССР». О ходе строительства первого участка второй линии казанского метрополитена доложили мэр Казани Ильсур Метшин и гендиректор АО «Казметрострой» Марат Рахимов.
«Рустаму Минниханову представили варианты оформления новых станций метро. Их планируют открыть в 2027 году», — передает пресс-служба руководителя республики.
Также Раис РТ понаблюдал за завершением работ по проходке левого перегонного тоннеля от станции «Академическая» до «100-летия ТАССР». Марат Рахимов представил схему развития второй линии метрополитена до перспективной станции «РКБ», сейчас ведутся предпроектные работы (трассировка, сбор исходных данных).
Вторая линия Казанского метрополитена соединит 5 районов города: Приволжский, Советский, Ново-Савиновский, Московский и Кировский. Первый участок длиной 5,37 км включает в себя четыре станции: «100-летие ТАССР» (улица Фучика), «Академическая» (пересечение улиц Фучика и Завойского), «Зилант» (пересечение улиц Фучика и Ломжинской), «Тулпар» (перекресток проспекта Победы и улицы Сахарова).
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