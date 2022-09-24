Процедура вхождения новых территорий в состав РФ может состояться 30 сентября

Процедура вхождения Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации может состояться 30 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Государственной Думе.

«С учетом предварительных результатов на референдумах и готовности России признать результаты, скорее всего, уже 30 сентября состоится процедура вхождения территорий», — предположил собеседник агентства.

Источник допустил, что Президент РФ Владимир Путин примет участие в процедуре вхождения новых территорий 30 сентября. «Не знаю, будет ли [участвовать], но, скорее всего, будет», — сказал он.