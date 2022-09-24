Байден предупредил о новых санкциях из-за референдумов на Украине

Соединенные Штаты никогда не признают вхождение в состав России территорий Украины по итогам проводимых там референдумов и введут новые мощные санкции против российской экономики. Об этом заявил Президент США Джо Байден, сообщает ТАСС.

«Соединенные Штаты никогда не признают украинские территории чем-либо, кроме как частью Украины. Российские референдумы являются фикцией, ложным предлогом для попытки присоединить части Украины силой, что является вопиющим нарушением международного права, в том числе Устава ООН» — сказано в заявлении американского лидера.

«Мы будем работать с нашими союзниками и партнерами над тем, чтобы создать дополнительные быстрые и мощные экономические издержки для России», — пообещал Байден.

Кроме того, политик анонсировал продолжение поставок оружия и снаряжения Украине. «Мы продолжим поддерживать украинский народ и предоставлять ему помощь в сфере безопасности <...>», — заверил Президент США.

Накануне в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на занятой Вооруженными силами РФ территории Херсонской и Запорожской областей началось голосование на референдумах по вопросу вхождения в состав России в качестве субъектов Федерации. Страны Запада и ряд других государств, включая Турцию, пообещали не признавать результаты плебисцитов, о чем сообщал «Татар-информ».