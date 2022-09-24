Путин может выступить с посланием Федеральному Собранию 30 сентября

Президент РФ Владимир Путин может обратиться с посланием к Федеральному Собранию 30 сентября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в парламенте.

«Будет протокольное мероприятие 30 сентября», — отметил собеседник агентства, уточнив, что по уровню организации события можно предположить присутствие главы государства.

Источник допустил, что, возможно, в этот день Президент выступит с посланием к Федеральному Собранию. При этом о том, где именно будет проходить мероприятие, не указано.

По информации другого источника РИА Новости, Совет Федерации 29 сентября может рассмотреть договор и закон о вхождении в состав России новых субъектов Федерации.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в нижней палате парламента рассказал, что законопроекты о присоединении новых территорий могут внести в Государственную Думу 28 сентября, а рассмотреть — 29-го.

Накануне в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на занятой Вооруженными силами РФ территории Херсонской и Запорожской областей началось голосование на референдумах по вопросу вхождения в состав России в качестве субъектов Федерации. Страны Запада пообещали никогда не признавать результаты плебисцитов и ужесточить санкции против РФ.