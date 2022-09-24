СМИ: Законопроекты о присоединении новых территорий могут внести в Госдуму 28 сентября

Законопроекты о присоединении новых территорий к Российской Федерации могут внести в Государственную Думу 28 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в нижней палате парламента.

Соответственно, рассмотреть законопроекты о вхождении этих территорий в РФ планируется на внеочередном заседании 29 сентября, уточнил собеседник агентства.

Накануне в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на занятой Вооруженными силами РФ территории Херсонской и Запорожской областей началось голосование на референдумах по вопросу вхождения в состав России в качестве субъектов Федерации.

Страны Запада пообещали никогда не признавать результаты плебисцитов и заявили о намерении ужесточить санкции против РФ, о чем сообщал «Татар-информ».