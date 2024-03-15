Прививки не было ни у кого из заболевших: почему в казанской школе обнаружилась корь?

Заболевший корью первоклассник, а также ученики и учительница с подозрением на заболевание госпитализированы в Республиканскую клиническую инфекционную больницу

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Пятеро учеников и учительница казанской школы в инфекционной больнице

Накануне стало известно, что в казанской школе №18 первоклассник заболел корью, его диагноз подтвердили. Корь под вопросом еще у четырех учеников и одной учительницы.

Все они госпитализированы в Республиканскую клиническую инфекционную больницу имени Агафонова, они находятся под наблюдением врачей.

«Сейчас пациентам оказывается необходимая медицинская помощь. Медицинскими работниками проводится вакцинация от кори всем, кто мог контактировать с больными», – рассказали «Татар-информу» в Управлении здравоохранения Казани.

Все те, кто сейчас лечится в инфекционной больнице, прививок против кори не имели Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

11% учеников школы были без прививок от кори

Все те, кто сейчас лечится в инфекционной больнице, прививок против кори не имели. В Управлении Роспотребнадзора по РТ агентству рассказали, что в целом в школе много отказников от прививок против кори – целых 116 человек. На сайте электронного образования республики указано, что в школе учатся 1037 ребят, то есть прививок не имели порядка 11% учащихся.

Непривитых в школу теперь не допускают.

«За остальными контактными проводится медицинское наблюдение», – отметили в Роспотребнадзоре.

В Управлении образования города также подчеркнули, что в школе проводятся профилактические мероприятия, санитарная обработка помещений, осмотр и ревакцинация детей и коллектива школы. Санитарные врачи дезинфекцию школы уже провели.

Марина Патяшина: «Если время в 72 часа будет упущено, эффективность вакцинации в очаге не будет иметь стопроцентного эффекта» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Самая заразная болезнь и 72 часа на прививку

«Татар-информ» неоднократно рассказывал о том, что корь – самое заразное заболевание. Когда заражается один человек, под угрозой весь подъезд, а также дом. Вирус легко рассеивается через вентиляцию. Родственники, коллеги и одноклассники, которые контактировали с больным, однозначно могут заболеть.

Единственное спасение от заражения – прививка. Обычно вакцинируют от кори в детстве – делают две прививки, в год и шесть лет. После этого человек защищен от кори на всю оставшуюся жизнь.

Поэтому те ученики казанской школы, которые имеют две прививки, под защитой, бояться заражения не стоит. Остальным же лучше незамедлительно привиться.

Санитарные врачи обычно определяют круг контактных, поднимают их амбулаторные карты, смотрят, кто не привит, и этих людей приглашают на вакцинацию. Иммунизация проводится без ограничения возраста. Важно, что эту прививку нужно успеть сделать в течение 72 часов.

«Если это время будет упущено, эффективность вакцинации в очаге не будет иметь стопроцентного эффекта», – рассказывала главный государственный санитарный врач по РТ Марина Патяшина на брифинге с журналистами, посвященном кори.

Как распознать корь и чем она опасна?

Корь – это инфекция, передающаяся воздушно-капельным путем. Начинается она с признаков ОРВИ. Температура тела повышается до 37-38 градусов, начинается интоксикация, может появиться конъюнктивит.

Главный эпидемиолог, специалист по иммунопрофилактике Минздрава РТ Дмитрий Лопушов рассказывал «Татар-информу» что дальше появляется сыпь. Причем на теле она возникает поэтапно – сначала появляется на лице и голове, потом на груди, животе и спине. Именно с этими симптомами больные попадают в инфекционную больницу.

Корь, к сожалению, не такая безобидная инфекция, она может дать осложнения на центральную нервную систему, вызвать менингит, энцефалит, лимфаденит. Привести к болезням органов зрения, например блефариту – воспалению век. Могут возникнуть проблемы, связанные с работой дыхательной системы: ларингит, бронхит, трахеит, отит и пневмония. Не менее страшен стеноз гортани, когда орган сжимается и человеку становится тяжело дышать. Также могут быть тяжелые диареи и связанное с ними обезвоживание.

По словам санитарных врачей, осложнения возникают у 30% заболевших, то есть у каждого третьего. Один из ста заболевших корью может умереть.

Именно поэтому крайне важно быть защищенным от этого грозного заболевания. Если человек не может найти документально заверенных сведений о двух вакцинациях и найти сведения в поликлинике не получается, то привиться можно – это две прививки с интервалом в три месяца.