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Управление здравоохранения Казани о кори: «В школе было много отказников от прививок»
Ученик первого класса казанской школы, у которого выявили корь, а также пятеро человек с подозрением на корь госпитализированы в Республиканскую клиническую инфекционную больницу имени Агафонова. Пациенты не были привиты, у них оформлены отказы от вакцинации. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Управления здравоохранения Казани.
Напомним, сегодня в Управлении Роспотребнадзора по РТ подтвердил корь в казанской школе. У первоклассника школы №18 диагностировали корь, еще четверо учеников и одна учительница под подозрением.
Также в школе большое количество отказников от прививок против кори, и именно они – 116 человек – не допущены в школу.
«Сейчас пациентам оказывается необходимая медицинская помощь. Медицинскими работниками проводится вакцинация от кори всем, кто мог контактировать с больными», – отметили в Управлении здравоохранения города.
Минздрав Татарстана и Роспотребнадзор по РТ призывают придерживаться Национального календаря профилактических прививок и своевременно проходить вакцинацию.
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