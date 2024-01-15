«Ни один из заболевших с начала года не был привит»: как быстро корь расползается по РТ

За первые две недели наступившего года в Татарстане уже зарегистрировали 20 случаев заболевания кори, 80% из них подтвердили лабораторно. 16 человек из заболевших – дети Фото: пресс-служба Детской городской больницы Нижнекамска

«80% заболевших корью с начала этого года – дети»

За первые две недели наступившего года в Татарстане уже зарегистрировали 20 случаев заболевания корью, 80% из них подтвердили лабораторно. 16 человек из заболевших – дети.

Трое из заболевших – приезжие из других стран, остальные – жители Татарстана. Однако 13 человек заразились во время поездки в другой регион России, еще трое – в других странах.

Больше всего случаев заражения корью – 13 – произошло в Казани, остальные – в Кукморском, Балтасинском, Высокогорском и Камско-Устьинском районах.

Серьезный рост заболеваемости корью санитарные врачи фиксировали еще в прошлом году.

«Мы выросли, и серьезно. За 2023 год у нас было 146 случаев кори, за 2022 год был один случай», – рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина на встрече с журналистами.

Из 146 человек 76 – иностранцы, большинство – приезжие из Таджикистана. Остальные 70 человек – это татарстанцы, 37 из них заразились корью в других регионах.

Марина Патяшина: «К нам приезжают мигранты из стран, где очень низкий охват вакцинацией. Они приезжают к нам незащищенные или даже в состоянии инкубационного периода» Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

«Ни один из заболевших не был привит»

Ни один человек из тех двадцати, кто заболел корью в этом году, привит от нее не был.

Марина Патяшина напомнила, что корь – самое заразное заболевание из известных на сегодня. Чтобы заразиться ею, даже общаться с больным необязательно, вирус через вентиляцию попадет во все квартиры от первого до десятого этажа. Единственная защита от кори – это прививка.

«Эта инфекция управляется в популяции вакциной. Когда возникают случаи заболевания, это значит, что наше население не было вакцинировано против кори. Проблемы, которые мы видим, – это низкий охват вакцинацией либо отказы от прививок. Сопутствующая причина – большая миграция населения. К нам приезжают мигранты из стран, где очень низкий охват вакцинацией. Они приезжают к нам незащищенные или даже в состоянии инкубационного периода», – подчеркнула главный санитарный врач республики.

Чтобы корь не распространялась, по словам санитарного врача, необходимо, чтобы было привито 90-95% населения. Обычно прививают от кори в детстве – делают две прививки в год и шесть лет. После этого человек защищен от кори на всю оставшуюся жизнь.

«В 2023 году мы привили более 26 тысяч детей до года», – рассказала руководитель санитарного ведомства.

Ревакцинировали еще 35 тысяч шестилетних детей. Марина Патяшина добавила, что годовалых детей от плана привили 78%, а шестилетних детей – 70,9%. Это не такой большой процент, заметила Марина Патяшина, связано это с тем, что вакцина поступала с перебоями.

Руководитель ведомства добавила, что по вакцинации взрослых план перевыполнен: хотели привить 5 тысяч человек за год, но вакцинировали 6 660. Прививали в очагах заболеваемости тех, кто не был привит, ревакцинировали 38 тысяч человек – это 90% от плана.

Взрослых прививают в случае, если они не были вакцинированы в детстве или им сделали только один укол из двух необходимых.

Иммунизация проводится без ограничения возраста. Важно, что эту прививку нужно успеть сделать в течение 72 часов Фото: пресс-служба Детской городской больницы Нижнекамска

Успеть привиться за 72 часа

Главный санитарный врач подчеркнула: из-за того, что корь очень заразна, Роспотребнадзор, узнав о новом заболевшем, определяет очень широкий круг контактных с ним лиц. Контактными у одного за заболевшего будут все соседи по дому, коллеги или одноклассники. А иногда могут вакцинировать и жителей нескольких домов или даже целой улицы.

«В очагах определяют круг подлежащих иммунизации людей, поднимают амбулаторные карты, смотрят, кто не привит, и этих людей приглашают на вакцинацию. Иммунизация проводится без ограничения возраста. Важно, что эту прививку нужно успеть сделать в течение 72 часов. Если это время будет упущено, эффективность вакцинации в очаге не будет иметь стопроцентного эффекта», – отметила Марина Патяшина.

К примеру, в 2023 году, когда заболевших было 146 человек, контактных было больше 28 тысяч. На одного больного, рассказала главный санитарный врач, выходит более 200 контактных.

Из 28 тысяч контактных прививки не было у почти четырех тысяч человек, из них привили 3 075, остальные 23%, или 921 человек, вакцинацию не прошли, большинство из них отказались. Каждый третий из тех, кто живет в очаге заражения и не сделал прививку, – ребенок.

С начала года контактных с заболевшими корью выявили 1 354 человека, 180 из них должны были привиться. Удалось уговорить на прививку 83%.

«Остаются у нас непривитыми 30 человек, четверо из которых – дети. 26 человек отказались от прививок, что не есть хорошо. Среди них возможны случаи заболевания, и они будут увеличиваться», – отметила Патяшина.

Если вы не знаете, прививались ли вы детстве, и узнать эту информацию в своей поликлинике не получается, ничего страшного в том, чтобы сделать вакцину, нет Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Санитарный врач объяснила: если вы не знаете, прививались ли вы детстве, и узнать эту информацию в своей поликлинике не получается, ничего страшного в том, чтобы сделать вакцину, нет. Санитарные врачи с уверенностью советуют: если человек в своем иммунном статусе не уверен, ему лучше привиться.

«Корь не такая безобидная инфекция, есть осложнения кори со стороны центральной нервной системы: менингит, энцефалит, лимфаденит. Осложнения со стороны органов зрения: блефарит – это когда веки воспаляются, вплоть до слепоты. Могут возникнуть проблемы, связанные с работой дыхательной системы: ларингит, когда нет голоса, бронхит и трахеит, когда кашель из глубины легких, отит, когда уши воспаляются, и пневмония. А также стеноз гортани, когда орган сжимается и человеку тяжело дышать. Также могут быть тяжелые диареи и связанное с ними обезвоживание», – перечислила Марина Патяшина.

Осложнения, по словам санитарных врачей, возникают у 30% заболевших, то есть у каждого третьего. А один заболевший корью из ста может умереть.

Чтобы навсегда защитить от болезни себя и своих детей, нужно просто привиться, подытожила Марина Патяшина.