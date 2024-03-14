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Роспотребнадзор подтвердил корь в казанской школе
В Казани у первоклассника школы №18 диагностировали корь, еще четверо учеников и одна учительница под подозрением. В школе проведена дезинфекция. Информацию «Татар-информу» подтвердили в Управлении Роспотребнадзора по РТ.
Отмечается, что в школе большое количество отказников от прививок против кори, и именно они – 116 человек – не допущены в школу.
«За остальными контактными проводится медицинское наблюдение», – отметили в Управлении.
Ранее «Татар-информ» рассказывал, что корь – самое заразное заболевание из известных на сегодня. Чтобы заразиться ею, даже общаться с больным необязательно, вирус через вентиляцию попадет во все квартиры от первого до десятого этажа. Единственная защита от кори – это прививка, подробнее читайте в материале.
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