Приставы начали взыскивать с осужденного Ильназа Галявиева 23 млн компенсации

Служба судебных приставов приступила к взысканию свыше 23 млн рублей с приговоренного к пожизненному заключению Ильназа Галявиева. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные базы судебных приставов.

На данный момент против Галявиева открыто 11 исполнительных производств. Общая сумма задолженности составляет 23 млн 171 тыс. 956 рублей, включая:

— более 20 млн 123 тыс. рублей в качестве компенсации за нанесенный моральный ущерб;

— 1 млн 638 тыс. рублей в виде исполнительских сборов;

— свыше 1 млн 409 тыс. рублей по другим видам имущественных взысканий.

В мае 2024 года Советский суд Казани удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с Ильназа Галявиева 1 млн 409 тыс. рублей. Иск прокуратуры о взыскании с Ильназа Галявиева в пользу муниципального образования Казани ущерба, причиненного гимназии №175, был подан еще в конце сентября. Третьими лицами по делу выступали казанская гимназия №175, исполком Казани и «Татинвестгражданпроект».

Напомним, трагедия произошла 11 мая 2021 года. Ильназ Галявиев, проникнув в здание казанской гимназии №175, открыл там огонь.

Разбирательства по делу длились около полугода. За это время суд допросил сотни потерпевших – родителей погибших школьников и родных погибших учительниц. Кроме того, были допрошены те, кто едва не погиб во время нападения, а это порядка 32 человек. В апреле 2023 года Верховный суд РТ приговорил Галявиева к пожизненному заключению. Он признан виновным в убийстве девяти человек. Всего потерпевшими числятся более 600 человек.

В настоящее время Ильназ Галявиев отбывает наказание в ИК №6, в народе – «Черный дельфин». Это самая большая колония особого режима в стране, в ней отбывают длительные и пожизненные сроки одни из самых опасных преступников России.