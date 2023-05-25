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Пригожин заявил, что «Вагнер» начал выход из Артемовска
Подразделения ЧВК «Вагнер» начали выходить из освобожденного Артемовска в тыловые районы. Об этом рассказал основатель компании Евгений Пригожин.
«До 1 июня все соберемся, передадим военным», — рассказал он на видео, опубликованном в телеграм-канале своей пресс-службы.
По словам бойцов, выход из города осуществляется постепенно. Подразделения ожидают ремонт техники, пополнение состава и отдых.
20 мая днем основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о полном взятии Артемовска. Позднее было выложено в Сеть видео подъема над городом российского флага и флага группы «Вагнер». Позднее установление контроля над Артемовском подтвердило Министерство обороны РФ.
Бойцов ЧВК и российских военных с этим событием поздравил Президент РФ Владимир Путин.
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