Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» взяла под контроль весь Соледар

Подразделения частной военной компании «Вагнер» взяли под контроль всю территорию города Соледара в Донбассе. Об этом заявил основатель ЧВК Евгений Пригожин, слова которого опубликовала пресс-служба принадлежащей ему компании «Конкорд» в социальной сети «ВКонтакте».

«В центре города образован котел, в котором ведутся городские бои. Количество пленных будет сообщено завтра», — поделился своим пониманием обстановки в Соледаре Пригожин.

В подтверждение своих слов основатель ЧВК «Вагнер» выложил совместную фотографию со своими бойцами с одной из соляных шахт, расположенных в центре города.

Кроме того, Пригожин «еще раз» обратил внимание на то, что, по его данным, «в штурме Соледара не участвовали никакие подразделения, кроме бойцов ЧВК „Вагнер“». Согласно информации из некоторых других источников, в боях за город также принимает участие регулярная российская армия.

Накануне вечером Telegram-канал WarGonzo заявил, что группа «Вагнера» замкнула кольцо окружения в районе Соледарской амбулатории и взяла главную высоту города. О занятии российскими войсками центра Соледара сообщил и врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Вместе с тем еще вчера днем Евгений Пригожин опровергал бегство украинских войск из Соледара и Артемовска (Бахмута). В последние дни обе стороны конфликта подтверждали тяжелые бои, преимущественно в районе Соледара и в его городской черте.