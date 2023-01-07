Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин заявил о подземных шахтах с танками под Артемовском

Город Артемовск (украинское название населенного пункта — Бахмут) представляет собой уникальное и очень сложное с точки зрения ведения боевых действий место. Об этом заявил создатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин, слова которого приводит его пресс-служба.

«Фишка Бахмута в его уникальных исторических и географических оборонных возможностях, к которым относится, первое, разделение города на несколько частей водными преградами», — заметил Пригожин.

Второй особенностью города основатель ЧВК «Вагнер» назвал то, что его окрестности — это комплекс населенных пунктов, создающих единую систему обороны».

«Третье, это уникальный ландшафт, овраги и высоты, являющиеся природными тоннелями», — добавил предприниматель.

«И вишенка на торте — система Соледарских и Бахмутских шахт, фактически сеть подземных городов. В которой находится не только скопление людей на глубине 80–100 м, но и перемещаются танки и БМП. А запасы вооружения хранятся еще с Первой мировой войны», — заключил Пригожин.

Ранее создатель ЧВК «Вагнер» рассказал, что Вооруженные силы Украины создали в Артемовске около 500 линий обороны. При этом вчера и сегодня стали появляться сообщения о продвижении российских войск в районе Соледара.